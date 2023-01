Tras la foto en el sur, el larretismo le muestra a Macri que Bullrich lo critica en áreas sensibles

el larretismo, que disputa cabeza a cabeza votos, padrinazgos y ahijados políticos con la ex ministra de Seguridad, salió a mostrar que la presidenta del partido que comparten castiga sin miramientos al ex presidente en áreas sensibles

¿Sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de @mauriciomacri en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por @CaroStanley, comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país? Abro hilo pic.twitter.com/SNAnXQT5i1 — Vivi Cantoni (@vivicantoni) January 30, 2023

“Todas las decisiones que se tomaron durante esta gestión, de la cual siento orgullo, fueron avaladas por el presidente y todo el equipo, entendiendo el contexto y la importancia de un Estado presente que acompañe la transformación y el cambio cultural”

Luego del agite de aguas que provocó en Juntos por el Cambio en general y en el PRO en particular queno sólo recibiera aen Cumelén, donde descasa en el sur, sino que además le regale una foto familiar,Es que Bullrich, días después de la foto conjunta, se quiso diferenciar de Macri en cuanto a que si accede a la Casa Rosada como mandataria su política social va a sera la aplicada por Cambiemos entre 2015 y 2019. Es que el ex presidente y la ex ministra comparten bando interno, ya que ambos se categorizan como "halcones", por lo que la crítica cruzada produjo efectos.No cayó bien en parte de Juntos por el Cambio yEn diversas oportunidades Bullrich dijo que la estrategia aplicada desde el Ministerio de Desarrollo Social que encabezaba Carolina Stanley fue “la continuidad del kirchnerismo”, bajo el ala del dato duro que el macrismo aumentó los planes sociales, y prometió "eliminarlos en 6 meses".Ahora,“¿Sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Carolina Stanley, comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país?”, se preguntó Cantoni en el inicio de un hilo de Twitter.En ese punto enumeró una serie de políticas implementadas desde esa cartera en los años macristas, como Hacemos Futuro, plan al que describió como usado para "cambiar el paradigma de los programas sociales” a través de la eliminación de los punteros y las organizaciones sociales como intermediarias; el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el de primera infancia; y la estrategia “El Estado en tu barrio”, entre otros., le echó en cara Cantoni.Fue en el cierre que la funcionaria de Larreta castigó a Bullrich con un mensaje duro., le reclamó, y clausuró: “Creo que un país mejor es posible y necesita a Juntos por el Cambio trabajando juntos para resolver la falta de oportunidades y la pobreza estructural”.El núcleo de la cuestión incluye un enigma que el PRO no pudo resolver del todo: Macri y Bullrich comparten ala "halcón" e ideas de ajuste futuro que le pegan a la gestión del ex presidente, cosa que lo único que este último atina a hacer para matizar es el mantra de "hacer lo mismo pero más rápido".