Piden que el viaje vip a Lago Escondido se trate en Comodoro Py

El fiscal federal porteñoRío Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Claríny no en la justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.La opinión de Agüero Iturbe quedó plasmada en un dictamen que el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, deberá evaluar cuando concluya la feria judicial, informaron fuentes judiciales.La primera solicitud de pasar la causa a Comodoro Py, rechazada, había sido impulsada porjunto a otros jueces, entre ellos,y junto al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia,, todos habían sido recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín,Para el fiscal Agüero Iturbe no puede “considerarse quemás allá de su carácter provisorio".En su dictamen de 7 páginas, el fiscal recordó que en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, se reseñó la "existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara"."A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa", había sostenido la fiscal Etchepare.La causa se tramita por ahora ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, aunque frente a su jubilación será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal).Y también el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke.-Con información de Télam-