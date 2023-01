Messi habló por primera vez como campeón del mundo: Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa

#ArgentinaCampeón | Lionel Messi: "Me hubiese gustado que Diego vea todo esto".



💬 Messi reconoció que le hubiera gustado que Maradona le entregara la copa y "que vea a Argentina campeón del mundo". pic.twitter.com/I6AjVgauDi — Política Argentina (@Pol_Arg) January 30, 2023

En su primera entrevista después de ganar la tercera, el capitán de la Selección, Lionel Messi, recordó desde París a Diego Armando Maradona y admitió que le hubiera gustado que le entregue la Copa y “vea a Argentina campeón del mundo”.; con lo que él amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas. De arriba empujaba”, expresó Messi durante una entrevista que le brindó a Andy Kusnetzoff para Perros de la calle.Leo aclaró que el pedido de aclaró que no le pidió nada a su abuela ni a Diego cuando Montiel pateó el penal que nos hizo campeones: “Le hablaba a Cachete que lo meta. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida y más en ese momento. Iba por ahí, por algo de decirle a Montiel: ‘Hacelo y terminalo acá'.”."Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio.Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo", expresó sobre cómo se sintió en aquel último penal que pateó Montiel.El capitán de la Selección Argentina recordó ese 18 de diciembre: “. Desde ese día cambió todo para mi”, manifestó con muchísima alegría.“Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía”, dijo Messi y contó que en la previa a la final “estaba muy tranquilo”. “Dormí muy bien. Sentía que estaba bien y que estábamos haciendo todo para que se dé”, recordó.Y agregó: "Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial, hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos".Si bien admitió que no volvió a mirar la final, el capitán comentó que sí siguió con atención los festejos. “”, recordó con alegría.