Monzó quiere ser candidato a gobernador de PBA, pide por Schiaretti y Ranzazzo en JXC y rechaza a Milei

Emilio Monzó anunció que buscará ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de la mano del radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio, y en el marco de un análisis de cómo debería configurarse la coalición opositora de cara a las elecciones pidió sumar a peronistas antigrieta como Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey, al tiempo que rechazó al libertario Javier Milei y pidió que Mauricio Macri "trascienda" y se convierta en el "(Josep) Guardiola del próximo gobierno"

"Que hagamos lo de [Lionel] Scaloni. Deseo que no nos paremos en el extremo y no hagamos antagonismo en nuestro espacio"

El otrora titular de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cambiemos y actual diputado nacionalEl dirigente bonaerense que supo estar al lado de Macri pero que se alejó de su lado antes de la derrota de 2019 auguró que el "crédito al kirchnerismo se ha terminado" y que, por eso, el Frente de Todos no tiene chances de reelegir a nivel nacional, incluso con una candidatura de Sergio Massa, y que "invariablemente" el "cambio" será Juntos por el Cambio."El crédito al kirchnerismo se ha terminado.tiene una dosis de imprudencia muy elevada. Por lejos, este es el peor gobierno de la democracia argentina", opinó Monzó, al tiempo que insistió en el mismo sentido en que "el kirchnerismo tiene una fecha de vencimiento que es el 10 de diciembre".Según su análisis, ni siquiera en el caso de quevaya como candidato a presidente por el Frente de Todos existe "margen de maniobra" porque "toda esta descripción trasciende" al ministro de Economía."La sociedad ha apostado a Sergio. Hace seis meses nos preguntábamos si este gobierno llegaba o no. Lo que sí, en esa terapia intensiva, Sergio le va a dar oxígeno al enfermo terminal -que está en ese estado por los cirujanos que tiene- hasta llegar a la elección. Pero bajo ningún punto de vista después de estas variables que te he dicho puedo pensar que un milagro de Sergio pueda provocar la continuidad de este gobierno", sostuvo.Para Monzó, apostar por "un milagro" de Massa "sería un error de los argentinos" y, en cambio, "lo único que lo puede salvar (al país) es un cambio que "invariablemente será Juntos por el Cambio".En ese punto es que el legislador nacional pidió que la coalición que integra haga, al igual que Urtubey."No podemos darnos el lujo de dejar afuera a dirigentes con estas características y trayectorias. Vamos a agarrar un país peor que el de 2015, por lo tanto, los actores que han volcado su experiencia en favor de transformar el Estado tienen que estar en este espacio. Llámese cómo sea, pero nosotros vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre", explicó.Consultado en una entrevista con La Nación acerca de "la consolidación de Javier Milei como tercera opción", afirmó que el diputado liberal es "un eco de la indignación de la sociedad, no un medio para transformarla", y que sólo le presta "atención como eco"., dijo Monzó para cuestionar a Milei, y agregó que JXC "quiere generar propuestas para cambiar la situación, no es un eco de la indignación" confirmado por "dirigentes que surgen de algo efímero".Pese a que durante 2021 y el año pasado tuvo acercamientos tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich, Monzó afirmó que de cara a 2023 no estará "alineado" a ninguno de los dos y que, por el contrario, preferiría que se arme "una selección entre todos"., afirmó, y pidió por "actores que hoy no son de JxC" pero también expresó que le agrada "mucho [Alfredo] Cornejo"."Veo la mesa de JxC y no me representa en nada.. Quizás en esa mesa se pueden tomar reglas de juego para hacer una PASO. Pero quiero que esa mesa hable cómo vamos a sacar el país adelante. También pretendo que ninguno de esa mesa quede afuera del próximo Gabinete. No podemos poner ministros light, por títulos, sino con mucha experiencia dentro del Estado. Hoy tenemos un plantel de doce o quince personas que están en condiciones de ser ministros. Ahí sí me voy a alinear, no con las internas que veo hoy", dijo.En cuanto a Macri, Monzó enfatizó que "está jugando" y que "sería bueno que en marzo haya seguridad" de si será o no canditato, pero en que le gustaría que "en su rol trascienda al Pro" y "sea Guardiola y abarque a todos"., opinó Monzó estableciendo un paralelo entre el DT del Manchester City y el ex mandatario.Consultado acerca de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "en las encuestas" la titular del PRO "es la persona que más mide en JxC y reconoció que su equipo "está trabajando y organiza ell esquema electoral" de la ex ministra de Seguridad, pero que personalmente él prefiere hoy "colaborar y ser un fusible para ir a buscar una unidad en el momento en que eso se demande".Sobre Larreta, definió que tiene "un perfil más de heredero que de conquistador" y que entonces "es un tránsito muy complicado pasar de heredero a conquistador". En ese punto, diferenció el caso de Bullrich, ya que "tiene que pasar de gran conquistadora a ser una persona que le garantice a quien conduce el Pro una continuidad en sus conceptos e ideologías"."El problema de Horacio es de volumen en su entorno. Necesita mostrar volumen político alrededor de él. En Patricia, por sus características, esa necesidad no es imperiosa", diferenció.Tras precisar que existe un problema en la interna del PRO en la ciudad de Buenos Aires, Monzó aseguró que si Martín Lousteau no sella su acuerdo con Larreta producto de esa dificultad, "puede terminar siendo candidato a presidente"."Lo que ocurrió en 2021 con Manes en Buenos Aires tiene que tener una continuidad en esta elección. Para mí, sería muy bueno que haya una PASO. Me gustaría que desde el radicalismo y con el espacio de 2021 [Dar el paso] generemos una alternativa a JxC. ¿Qué deseo? Es hacer esta alternativa. Vamos a poner un equipo. Me gustaría que estemos Morales, Lousteau, Manes, Randazzo, Abad, Sanz, Cornejo y yo. Quiero que haya unas PASO desde ese lugar", dijo.En ese punto, sentenció que la UCR acompañaría a Macri en una candidatura porque ya lo hizo, pero puso reparos. "Al radicalismo no le va a importar (tener a Macri como conductor) si hay generosidad en ese técnico y los jugadores son los mejores. Si los que entran a la cancha son los amigos, seguramente no le va a ir bien", presionó.Consultado acerca de si le "preocupa" que ´Guardiola` esté muy radicalizado", en relación a las propuestas que viene expresando Macri de ajustes en todas las áreas, Monzó desestimó esa sensación y, por el contrario, avaló lo que denominó "reformas a fondo"."Guardiola, en su estilo de juego, también está radicalizado [risas]. Hubo una discusión en 2015 sobre si debíamos ´ir por todo`. Yo creía que sí. Toda la dirigencia política estaba de acuerdo en apoyar la transformación, pero hubo una decisión de gradualismo. Yo comparto con Macri en que ahora hay que ir a fondo con las reformas", dijo, y auguró que un eventual gobierno de JXC tendrá "mayoría en Diputados y paridad en Senado".En ese sentido, señaló que "el que viene tiene que ir a fondo con reformas estructurales, como la laboral, previsional, tributaria y tiene que haber garantías de inversión para Vaca Muerta", cosa que "no es contra alguien, es con todos, hay que buscar que todos estén de acuerdo con esas reformas".Metido en territorio bonaerense, aseveró que "el candidato a gobernador depende del candidato a presidente" y pidió por "un candidato a gobernador que se anime a reformar la constitución, como consecuencia darles mayor autonomía a los municipios o que se atreve a cambiar el sistema de educación y legislativo"."Yo haría eso. O dividiría La Matanza y rompería con el esquema clientelar que hay en la zona sur de la provincia", dijo. En ese punto, señaló que ve "mejor parado electoralmente" a Diego Santilli que a Cristian Ritondo, Néstor Grindetti o Joaquín de la Torre, pero se postuló como candidato a gobernador bonaerense, carrera en la que el radicalismo ya tiene casi confirmado a Maximiliano Abad."Voy a entrar en la carrera, dentro de JxC. Me gustaría ser el gobernador de un segundo paso del 2021, de esa estructura política, dentro del radicalismo", anunció.