Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Wado de Pedro y Sergio Massa se reúnen en Merlo con intendentes

De cara a las elecciones presidenciales y en medio de algunos tirones dentro del Frente de Todos, el presidente del PJ bonaerense,los municipios más poblados de toda la provincia de Bueno Aires.Al encuentro, que se realizará en la quinta municipal “La Colonial” a partir de las 19, además, asistirán el gobernador bonaerense,, y el ministro del Interior,, el ministro de Economía,, quien confirmó asistencia y participaría luego de la reunión que mantendrá con la Mesa de Enlace en el Palacio de Hacienda.También participarán dirigentes del PJ, del Frente Renovador, del Frente Grande, del Nuevo Encuentro, entre otros.El encuentro se dará luego de las críticas de Máximo Kirchner al acuerdo con el FMI y su insistencia en la necesidad de convocar a una mesa política del Frente de Todos para resolver las internas. “, porque esta ruta de vencimientos es impagable", había señalado en una entrevista el domingo pasado.Lo cierto es que empiezan a definirse las candidaturas para las elecciones de este año y, aunque Massa está invitado, el presidente Alberto Fernández no lo está.luego de sus críticas y declaraciones del fin de semana contra Alberto Fernández por haber quedado afuera de una reunión entre el Jefe de Estado, Lula da Silva y los organismos de Derechos Humanos.Si bien el Presidente decidió no referirse al tema, De Pedro finalmente se expresó en Twitter para bajar la interna y cerrar el conflicto. “Los que tenemos responsabilidades debemos aportar sensatez. No es mi intención seguir abonando a esa polémica”, sostuvo en un hilo de tuits que publicó ayer por la noche para calmar la interna del Frente de Todos.