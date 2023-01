El Gobierno anticipa agenda energética: GNL, gasoducto y renovables

Allí, el Gobierno y los empresarios anunciaron una ambiciosa: buscan generar un “nuevo paradigma económico”, en el que la energía cambie la balanza comercial del país.La agenda incluye desde la finalización del gasoducto Néstor Kirchner hasta la creación de plantas de GNL, para lograr el autoabastecimiento energético, y luego la exportación masiva de energía a la región y a Europa. Sin embargo, el sector privado advierte que para el avance de las millonarias inversiones que se requieren es “imprescindible” la aprobación de leyes en el Congreso.El lugar que reunió al Gobierno, YPF y Pampa Energía fue la Central Térmica Ensenada Barragán, ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada. Este lunes realizaron un acto con motivo de la expansión de la central. Con una inversión de u$s250 millones y luego de tres años de obra, YPF y Pampa Energía inauguraron el ciclo combinado, lo que le permite a la central alcanzar una potencia de 847 MW, equivalente al consumo de 1,5 millones de hogares.Así, la central se transforma en una de las 4 más grandes, debido a que incrementa en un 50% la capacidad de generación, al sumar 280 MW a los 567 MW con los que contaba. Además, destacaron la eficiencia y sustentabilidad, porque genera la misma cantidad de electricidad con el mismo consumo de gas (1,8 millones de m3), lo cual equivale a un ahorro anual de u$s 350 millones, afirmaron.El presidente, Alberto Fernández, afirmó que el gran problema que tiene el mundo es la “falta de energía”, de hecho, Argentina en 2022 tuvo un déficit histórico de u$s5.000 millones. Fernández reveló que el mundo mira a Argentina por sus recursos: “Fui por el mundo contando lo que teníamos para brindar y hoy la agenda energética es motivo de cada charla que tengo con cualquier líder en el mundo”.De hecho, la agenda urgente del Gobierno es la de terminar el primer tramo del gasoducto para junio, y luego hacer el llamado a licitación para hacer el segundo tramo, llegar a Santa Fe y poder exportar gas a Brasil. A modo de chiste, Fernández deslizó una nueva fecha para la finalización del gasoducto Néstor Kirchner: “Lo vamos a terminar el 20 de junio o el 9 de julio, ¿no?”, afirmó y miró a Mindlin, quien estaba a su lado.El Presidente informó que la producción de gas se multiplicó por 3 debido a Vaca Muerta y anticipó que están estudiando si hay un “Vaca Muerta” en el norte de Santa Cruz. Por otro lado, le dio una importancia central al desarrollo energético: aseguró que la histórica generación del ochenta “pensó la argentina como el granero del mundo, que genera un sistema de desarrollo con un centro rico y dos periferias al norte y al sur”. Pero que con la minería en el norte y los combustibles en el sur habrá nuevas oportunidades.En la misma línea, la secretaria de Energía, Flavia Royón, afirmó:. Royón informó que en Economía “todos están muy pendientes” del gasoducto, y que además están trabajando en conseguir financiamiento para el plan Transportar, para ampliar más línea de transmisión eléctrica.Pablo González, presidente de YPF, informó sobre la agenda de la compañía de mayoría estatal. Tras la finalización de la obra en la central térmica Ensenada Barragán, informó que entre marzo y abril van a reinaugurar el ducto para exportar petróleo desde Vaca Muerta a Bio Bio, en Chile, después de 16 años. También en marzo, afirmó que van a inaugurar el primer parque solar de YPF Luz, luego de una inversión de u$s 300 millones, que junto con otro proyecto en energía solar alcanzará los u$s 500 millones. “YPF se va a posicionar como gran productora de energía renovable en Argentina”, afirmó.Otro de los planes para 2023 es la readecuación de la refinería de YPF en Ensenada, con una inversión de u$s 500 millones, y avanzar con el oleoducto denominado “Vaca Muerta Sur”, que permitirá exportar 360 mil barriles. De todos modos, el gran proyecto de la petrolera, que González aseguró que “va a cambiar el paradigma energético argentino” es el avance de la planta de GNL, entre YPF y Petronas, que permitirá exportar u$s 20 mil millones, el equivalente a 460 barcos.Luego del acto, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, conversó con periodistas en la central. El empresario reveló que es inminente el desembarco también en el GNL: “La decisión de lanzar la inversión va a ser en marzo”. Pampa Energía es dueña de una parte de TGS, que analiza con Excelerate realizar una planta de licuefacción de gas en Bahía Blanca para la exportación.Ámbito consultó cómo incidirá el mes que viene en la decisión de inversión si no sale la ley de GNL que debería aprobar el Congreso, actualmente paralizado. “Todo el sector espera que salga una ley que le dé marco a inversiones tan grandes que son a 30 años. Esperamos que sea mandada al Congreso y se apruebe con todo el apoyo, es imprescindible, porque al ser una actividad nueva, si no es muy difícil”.Consultado sobre la fecha de finalización del gasoducto, que lleva a cabo la constructora Sacde, también de Mindlin, el empresario aseguró que será un “desafío enorme” llegar al 20 de junio. Explicó que es una obra de 2 años que se realiza en 10 meses.Sobre los próximos proyectos de Pampa Energía, Mindlin informó que este año triplicarán la producción de gas en Vaca Muerta, van a inaugurar el cuarto parque eólico y ya están planificando el quinto, y se encuentran invirtiendo para poder participar de la licitación del segundo tramo del gasoducto.