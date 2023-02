Asignaciones familiares: cómo es la medida que analiza el Gobierno para que llegue a más trabajadores beneficiarios

La directora ejecutiva de ANSES,, adelantó que la organización trabaja en una propuesta para ampliar la cantidad de trabajadores que reciben las asignaciones familiares. Además, no descartó que el proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional se aplique a través de un decreto.La medida se implementaría a través de una suba en el techo de ingresos que el organismo considera para poder otorgar el beneficio. Actualmente el techo es de $316.731 para el grupo familiar, mientras que el tope individual es $158.366.“Estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver con empatar el techo de ingresos para recibir las asignaciones con el piso de ganancias”, detalló Raverta en diálogo con Radio 10.El objetivo es que todos los hijos e hijas de trabajadores formales pasen a recibir algún beneficio por parte del Estado. Ya que quienes pagan el tributo cuentan con una deducción y quienes están por debajo de ese piso recibirían el pago de la asignación.“Las paritarias aumentan los salarios y el tope no ha sido modificado. Lo que nosotros decimos es que a esa franja de chicos y chicas que no perciben la asignación, pero además están por debajo del piso de ganancias, hay que darles una solución”, señaló la funcionaria.La iniciativa también contaría con el apoyo del mundo sindical. Los gremios, especialmente el de Camioneros con Pablo Moyano a la cabeza, vienen pidiendo una revisión del techo salarial para los pagos complementarios de ANSES en función de la inflación. Incluso desde finales del año pasado hay diálogo con el Ministerio de Economía que estudió algunas propuestas al respecto.EL PLAN DE PAGO DE LA DEUDA PROVICIONALAdemás la directora de ANSES se refirió al proyecto de ley para establecer un Plan de Pago de Deuda Previsional que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque la oposición continúa amenazando con no dar quórum si el oficialismo no desiste de avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.Los cálculos oficiales indican que unas 800.000 personas en edad de jubilarse podrían perder el acceso a la cobertura previsional si la iniciativa no se transforma en ley por lo que Raverta no descartó que la medida se aplique a través de un decreto.“Es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos. Es muy importante que podamos permitir que los argentinos puedan pagar su deuda y tener una jubilación”, sostuvo ante la consulta.