A casi un año: ¿En qué está la causa por la violación grupal dentro de un auto en Palermo?

A casi un año de la violación grupal a una joven de 21 años dentro de un auto, en Palermo; la sala de Turno durante la feria judicial de la Cámara Nacional de Casación, uno de los acusados por el hecho.El feriado del lunes 28 de febrero del 2022, en la calle Serrano al 1.300, en la zona de Palermo Soho, un grupo de vecinos intervinó al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.Mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda avalando y encubriendo la violación.El año pasado, el propio Tribunal le remarcó quey le recordaron que dentro de la elevación a juicio se le atribuyeron los delitos de “amenazas simples, abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas y lesiones leves”. Algo que fue ratificado incluso por la Cámara de Casación en noviembre.En septiembre de 2022, el Tribunal le resaltó que el proceso se encontraba en condiciones de que se fijara y queDe acuerdo al artículo 317 del Código Procesal Penal, la excelación podría otorgarse cuando la pena no sea superior a los ocho años; cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el máximo de la pena prevista para el o los delitos que se le atribuyan; o cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional, entre otros supuestos., remarcó el Tribunal.Además se le remarcó “la naturaleza de los hechos, pues s” y se le mencionó el posible entorpecimiento de la investigación, debido a que se le atribuye haber amedrentado a los testigos, “por lo que no se podía descartar una eventual intimidación a quien sería damnificada”.“Sobre esa base, el tribunal oral había afirmado que, si bien el acusado contaba con domicilio fijo y contención familiar y carecía de antecedentes, se configuraban indicios objetivos de la existencia de riesgos procesales, que no podían ser neutralizados con ninguna otra medida menos lesiva”, recordó ahora Casación al momento de repasar los motivos por los que ya se le habían rechazado sus pedidos de excarcelación.Y volvieron a insistir: “, en tanto el recurrente no se ha hecho cargo de refutar todos y cada uno de los argumentos contenidos en la resolución puesta en crisis. En particular, la defensa no se hace cargo de refutar la inferencia construida por el tribunal a partir del comportamiento que se le atribuye al acusado haber adoptado respecto de los testigos”.De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Cuzzoni junto a Thomas Fabián Domínguez, Ángel Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Franco Jesús Lykan e Ignacio Retondo abusaron sexualmente de una joven de 21 años “en aras de satisfacer sus deseos libidinosos”.Para la Fiscalíamás allá de que no todos hayan participado activamente del abuso de la víctima, al que describió como un "ataque sexual masivo".a cuyo fin debían turnarse para hacerlo algunos primero y el resto después, pero siempre varios al mismo tiempo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima a nivel volitivo”, sostuvo la Fiscalía.