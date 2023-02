Con el impulso de PBA, Alberto Fernández convocaría a la mesa política del FDT de cara a las elecciones

Finalmente el presidente. De la convocatoria participarán referentes del massismo, el kirchnerismo y el albertismo.Diferentes miembros del Frente de Todos venían solicitando hace tiempo una mesa política de la coalición, entre ellos, el ministro de Economía,, su par del Interior,, el gobernador Bonaerense,, y el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense,que hace solo dos días sostuvo: “Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue”."Todavía tenemos oportunidad para debatir e ir adelante,”, había señalado Kirchner que aclaró que no pretendía formar parte de la mesa política, pero remarcó que era necesaria su constitución para no enfrentar las elecciones con "un grado de distorsión tan grande respecto a la realidad política".Si bien en un comienzo no quería,, informaron Infobae y El Destape,, con intendentes de municipios más importantes a nivel electoral, Kicillof, "Wado" de Pedro, Massa y el ministro Gabriel Katopodis.Desde La Cámpora buscaron darle a la reunión un carácter de apoyo a Wado en su reciente disputa con el presidente Alberto Fernández y su entorno, pero-que llegaron más tarde por la agenda de ese día- subrayaron que no acompañaban la lógica del internismo y que"Anoche no escuche a ningún compañero proponer que la solución sea ir en dos barcos diferentes., tendremos que saldar todas las discusiones que haya que saldar y encarar con más fuerza la dirección y lo que representamos", expresó Katopodis en declaraciones a TélamRadio sobre el encuentro este miércoles.Por su parte el gobernador de la Provincia la calificó a través de su cuenta de Twitter como “excelente” y afirmó en la misma línea que Katopodis: “”.