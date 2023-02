Acuña cruzó a Máximo Kirchner: Nos enorgullece defender la cultura del esfuerzo, lo contrario al fracaso kirchnerista

Máximo, a nosotros nos enorgullece defender la cultura del esfuerzo y del mérito. Es lo contrario al fracaso de la política kirchnerista, basada en el asistencialismo sin contraprestación, que lejos de crear oportunidades, multiplicó y consolidó la dependencia de las personas. pic.twitter.com/gUDfZpKojj — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) January 31, 2023

La ministra de Educación porteña,, reapareció y apuntó contra el oficialismo al señalar que desde la oposición “defienden la cultura del esfuerzo y del mérito que es lo contrario al fracaso de la política kirchnerista”.“Máximo a nosotros nos enorgullece defender la cultura del esfuerzo y del mérito.”, le respondió en redes Acuña a Máximo Kirchner junto a un video de las declaraciones del presidente del PJ Bonaerense.El diputado y líder de La Cámpora había criticado a la oposición durante un entrevista para Cohete a la luna en la que señaló que “se la agarrarán con la gente que tiene un plan”.“Descargan sobre nosotros y mañana elegirán otro sector de la sociedad.. La estigmatización, eso de que el pueblo no quiere trabajar: ‘Denle la caña de pescar, no le den el pescado’. Pero tratemos de que no estén en el desierto de Atacama o en el Sahara, porque si ahí me das una caña de pescar y no hay agua, no voy a poder pescar nada”, había graficado Máximo.Frente a lo que la ministra porteña, candidata para gobernar la Ciudad por el PRO, compartió un fragmento del video y sostuvo: “Nosotros creemos en la libertad y en el poder de las personas para crear su propio futuro a través del trabajo y la educación, con un sistema de incentivos en el que el esfuerzo valga la pena y permita progresar”.