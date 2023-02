"Hija de puta": Arietto mostró insultos por WhatsApp de Fernando Iglesias, que lanzó una llamativa defensa

intercambio con ribetes violentos con Fernando Iglesias, integrante de las filas de "halcón", ya sea con Mauricio Macri o la ex funcionaria de La Alianza

Esto me escribió ⁦@FerIglesias⁩ a mi whatsapp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mi. pic.twitter.com/iwc5NPX0oV — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 2, 2023

Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación. https://t.co/nYpkbIKzeT — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 2, 2023

Lo subo nuevamente con las fechas sin tachar para demostrar que no hubo diálogo anterior respecto a este tema. Solo su descalificación. https://t.co/CA8eGUH70F pic.twitter.com/E9Lw48Wa1C — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 2, 2023

La guerra que se armó entre, dirigente del PRO que milita en el sector "paloma" de, y el sector que responde apor la idea de la ex ministra de Seguridad de sacar al Ejército a las calles en Rosario no terminó con el polémico pedido de disculpas de la primera, ya que luego se produjo unAyer parecía que toda la espuma bajaría luego de que Arietto publicara en redes sociales un pedido de disculpas que llamó la atención de la prensa y la política, ya que los argumentos técnicos con los que defendía su postura no tenían grietas y que, además, los había defendido enfáticamente en Twitter.Sin embargo, la espuma no bajó y la ex integrante del bullrichismo entró en una batalla con el diputado nacional Iglesias, que es bien conocido por su comportamiento "troll" en redes sociales.En primer término y en un tuit de confusa redacción, antes de las llamativas disculpas de Arietto, Iglesias la había embestido al endilgarle haber hechoy definir esa situación comoAnte eso, la abogada y especialista en seguridad le había pedido "escuchar" lo que había dicho "sin fanatismo", antes de señalarle que su opinión sobre los operativos que derivaron en las muertes dehabían sido expresadas ante Bullrich.Tras el pedido de disculpas, esta mañana, Arietto sorprendió al compartir dos capturas de WhatsApp que contienen su conversación con Iglesias por esa vía. En la primera, que tiene fechas y otros mensajes tachados, se ve cómo el diputado nacional la insulta:. En la mensaje se ve que el legislador le diceIglesias le respondió rápidamente con un argumento llamativo: la acusó de hacer uso de "chats privados", como si lo que hubiera hecho Arietto fuera una filtración para difamar, al estilo AFI macrista, pero no lo fue."Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación", escribió en técnico de voleibol.Luego, Arietto concluyó - por ahora - el intercambio sumando una nueva captura del chat donde Iglesias le dice "sos una hija de puta. Tenía dudas pero ya no. Block", pero sin tachar las fechas y horas, para demostrar que esos mensajes fueron enviados de la nada por el diputado, sin mediar debate o discusión previa.