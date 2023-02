La UCR y el PRO con "halcones" y "palomas" peregrinan por La Pampa, primer test electoral 2023

El próximo 12 de febrero comienza el calendario electoral con las PAS en La Pampa, pero paraPor lo que todas las figuras del PRO, desde "halcones" a "palomas", peregrinarán en la provincia pampeana por el candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, el diputado, que compite en la interna de Juntos contra su par de la UCR,En las elecciones del 2019 hubo diferencias similares dentro de JxC donde Daniel Kroneberger arrasó ampliamente en la interna con el postulante del PRO, Carlos “el Colorado” Mac Allister. Al igual que en las elecciones anteriores,y a su fórmula del Frente Justicialista Pampeano.El PRO busca redimirse en las primarias del 12, luego de que no lograran cerrar una fórmula de consenso con sus socios. Algo que provocó fuertes tensiones puertas adentro del radicalismo, pero que llevo a todos los amarillos a dejar las asperesas de un lado y apostar por el candidato del larretismo.. Desde el entorno del diputado señalaron que también viajará María Eugenia Vidal el martes, según informó Ámbito.El candidato de “Juntos por La Pampa” viene de recibir el 12 de enero a Horacio Rodríguez Larreta. “”, había sostenido el jefe de Gobierno porteño.El miércoles pasó por La Pampa Waldo Wolf, el secretario de Asuntos Públicos porteño, mientras que el jueves y hoy el legislador porteño Roberto García Moritán, que además visitó al primo de su esposa, Carolina “Pampita” Ardohain, Martín Ardohain, que es precandidato a intendente de Santa Rosa.Por su parte,, hijo del histórico dirigente Antonio Berhongaray que se presenta por “Cambiemos por La Pampa”, ccon un gran apoyo que incluirá, según informó Ámbito, al titular de la UCR nacional y precandidato presidencial; al senador nacional y líder de Evolución(en quien se referencia); a la senadora nacionaly a los diputados nacionalesSerá una gran muestra de unidad de la UCR nacional en torno a la postulación de Berhongaray en la que se plantarán firmes frente a la carrera en los comicios nacionales y provinciales de este año, y el PRO no puede ser menos.Es que la interna abierta de La Pampa no sólo será la primera prueba del enfrentamiento entre el PRO y la UCR que determine el resto del juego a nivel nacional, sino que será una definición del cauce de la provincia luego de los cruces y acusaciones del PRO al radicalismo de presentar un candidato para, supuestamente, favorecer al peronismo gobernanteEl PRO señala que el actual mandatario Ziliotto alentó a la UCR a presentar un candidato propio luego de que el radical Kroneberger se bajara de la posibilidad de la boleta mixta entre los socios. Algo que genera cruces y chicanas hasta el día de hoy, y que verdad o no, calentó la interna de JxC en la que ahora amarillos y radicales deberán demostrar cuál es más fuerte.