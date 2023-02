Scioli pidió una PASO en el FDT y puso como ejemplo a Lula en Brasil para sumar "adversarios"

El embajador argentino en Brasil,pidió unas PASO en Frente de Todos (FdT) para que los votantes "ordenen las candidaturas" y propuso "inspirarse" en el armado electoral del presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien "fue a buscar a sus adversarios para ganar las elecciones y gobernar"."Mi vida política arranco en una primaria, en una interna abierta y simultánea en la Capital Federal. Así que... “, sostuvo el exgobernador bonaerense este viernes durante una entrevista en El Destape Radio.Scioli le propuso al Frente de Todos: “. No solo fortaleció el PT, sino que se amplió a otros siete partidos. No solo lo hizo para ganar la elección, sino también para gobernar"."Ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros que cada dirigente en cada rincón del país pueda participar y", agregó.Sobre la posibilidad de una candidatura propia el embajardor de Brasil sostuvo que hoy su “misión es esta" y que "trata de llevar soluciones todos los días a nuestro país". "", aseguró.Por otro lado, Scioli habló de la relaciones con Brasil y la alianza que impulsaron Alberto Fernández y Lula Da Silva. "En la medida que profundicemos esta alianza estratégica con Brasil vamos a potenciar las oportunidades que tenemos", afirmó.El embajador señaló que el Gasoducto Néstor Kirchner va a tener la posibilidad de "ampliar volumen considerablemente de exportación de gas a Brasil", y que lo mismo ocurre con "el litio y el cobre"."Conozco muy bien cada rincón de Brasil y está la posibilidad de exportar cada vez más, de integrarnos en el tema energético porque necesitan gas a precio más competitivo", indicó.En este sentido, Scioli aseguró que "Argentina tiene con qué generar dólares" y afirmó que desde el Gobierno no esperan que vengan a comprar, sino que “salimos a vender". "Voy a trabajar para que cada uno de los objetivos que definieron los presidentes se cumplan", prometió el funcionario.