Burlas a Tetaz por el gráfico que compartió y muestra que el empleo creció con gobiernos peronistas

El diputado de Juntos por el Cambioquiso mostrar que el aumento de la población en la Argentina no tuvo un correlato con la creación de puestos de trabajo en los últimos diez años, pero mostró un gráfico que muestra que el empleo creció en gobiernos peronistas, hundió a la oposición y quedó en ridículo.", escribió Tetaz en su cuenta personal de Twitter, donde adjuntó una imagen que muestra cómo, tras el crecimiento sostenido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante el macrismo el trabajo asalariado cayó notoriamente para luego crecer y se recuperarse en la gestión de Alberto Fernández.El gráfico que compartió el economista radical se basa en las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir a donde derivan los aportes los trabajadores formales. La publicación de la imagen generó decenas de comentarios que le avisaban a Tetaz que publicó un cuadro que beneficiaba la imagen del peronismo y hundía a JxC.Entre las respuestas se encontró la portavoz presidencial,: "Los economistas de Juntos por el Cambio explicando cómo @mauriciomacri destruyó el empleo. Sólo comparable al poder de destrucción de la pandemia. Por suerte también muestran cómo crece durante los gobiernos peronistas así que...sigamos!", posteó en Twitter donde fue replicada por el Presidente.Tetaz, que seguramente sacudió la interna opositora, le respondió a Cerruti intentando explicar su intención del posteo: "Hasta cuando vamos a seguir con el Ah pero Macri y el Ah pero Cristina? No se dan cuenta que desde fines del 2010 la población creció 15% y el empleo solo 3%? De donde piensan que salieron los 3 millones que viven de planes? En serio no conectan? #LeyDeEmergenciaLaboralPyme Ya!".A lo que los usuarios de la red social respondieron con burlas y hasta explicandole el gráfico al economista de Juntos por el Cambio.