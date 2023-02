Sileoni sobre las elecciones en la Provincia: "El único camino posible es Axel Kicillof gobernador 2023-2027"

El director general de Cultura y Educación bonaerense,, sostuvo este miércoles que "en la provincia, el único camino posible" del Frente de Todos (FdT) "es Axel Kicillof gobernador 2023-2027" y consideró que la reelección del mandatario conduciría "más cerca de la dignidad y de resolver las deudas" a los bonaerenses.Tenemos que repetir la fórmula con Verónica Magario, eso es lo que pensamos muchos", sostuvo tajante Sileoni en declaraciones para radio Provincia al ser consultado sobre las elecciones generales de octubre.Para el director general de Cultura "esta gestión de gobierno se merece un nuevo mandato”. “", subrayó el funcionario.Sileoni, además, expresó quey estimó que "habrá que ver cuál es su decisión" en relación a si modifica su decisión de no presentarse como candidata en las próximas elecciones."Si ella (Cristina Fernández) no es candidata, muchos pensamos que un camino puede ser que haya PASO para decidir cuál será el candidato.", consideró.Sileoni se refirió a la convocatoria del presidente Alberto Fernández a la mesa política del FdT y sostuvo que es “importante” que el espacio avance hacia una "institucionalización".y el único camino es discutir mucho adentro y no veo que haya peligro de fractura", reflexionó y opinó que el peronismo debe "construir una alternativa nacional competitiva.", remarcó.Por otro lado, el director de Educación destacó que "" en la Provincia, algo que "no era normal": "Los bonaerenses sabíamos que a fines de febrero empezaba la angustia de no saber si las clases empezaban o no. Esto es un avance de la sociedad entera, es un valor a destacar"."Otro cambio es que la decisión política de Kicillof fue trabajar de manera preventiva de cara al inicio de clases y envió a los consejos escolares el dinero para las obras y refacciones en diciembre. Distribuimos millones de pesos para que hagan desmalezamiento, arreglo de vidrios, limpieza de tanques, calefacción y arreglos menores en escuelas para que eso no se haga a último momento", destacó al concluir.