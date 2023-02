Cumpleaños de Macri: todo el PRO lo saludó, pero ningún líder de los socios de Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri cumple este miércoles 8 de febrero 64 años y, ante el evento y su relevancia política, toda la plana del PRO, incluidos "halcones" y "palomas", se sumaron a saludarlo a través de redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que, al cierre de esta nota a las 15, ni un sólo líder de los espacios socios de esa fuerza en Juntos por el Cambio recordó el natalicio o decidió sumarse públicamente.Una de las referentes del PRO que se acordó más temprano y con más afecto fue la diputada nacional María Eugenia Vidal, la única que quiere ser candidata presidencial pero que avisó que si Macri se presenta, ella se baja.“Gracias por tu cariño, tu vocación y tu liderazgo. Orgullosa de ser parte de los que CREEMOS QUE SÍ SE PUEDE. Por eso somos equipo hace 20 años. Feliz cumpleaños Mauricio Macri. Te quiero mucho”, escribió en redes la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, junto con una foto de ambos.Un poco menos afectuoso fue el saludo de Horacio Rodríguez Larreta, máximo exponente del ala "halcón" al interior del PRO, aquella menos vinculada actualmente a las ideas del ex presidente. “¡Feliz cumpleaños Mauricio Macri! 20 años trabajando juntos por un cambio que se siente cada vez más profundo y en más argentinos”, fue el mensaje del jefe de Gobierno de la Ciudad, con una foto.Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recordó su última visita al referente del espacio en Villa La Angostura con una foto del encuentro y escribió, más sentimental: “¡Feliz cumple, Mauricio! Gracias por brindarnos siempre tu confianza, tu fuerza y tu visión. Con Guille te mandamos un abrazo enorme”.Se sumaron, en tanto, varios "halcones", como el ahora funcionario de CABA Waldo Wolf. También su primo Jorge Macri publicó sus buenos deseos en redes. “Feliz cumple querido Mauricio! Gran año para vos y para todos los argentinos”, dijo.“¡Feliz cumpleaños, Mauricio Macri! Tu liderazgo y convicción para construir una Argentina mejor son una gran inspiración”, fueron las palabras que le dedicó el diputado nacional Cristian Ritondo al ex presidente, por su parte. Un mensaje similar compartió el dirigente ruralista Alfredo de Angeli, quien no solo le deseó felicidades sino que además le demostró su lealtad. “Feliz cumpleaños al número uno, Mauricio Macri. Siempre en tu equipo!”, aseguró.El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, otrora larretista pero hoy macrista, también se expresó en sus redes sociales sobre esta fecha. “Hace más de 40 que nos conocemos Mauricio Macri. Hemos pasado muchos momentos juntos y compartimos la pasión por hacer. Te deseo que pases un lindo día con los que más querés. ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Feliz cumpleaños!”, escribió.Los principales referentes de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el "peronismo republicano" y el espacio liberal que forman parte de Juntos por el Cambio no saludaron a Macri por su cumpleaños hasta el momento, promediando la tarde.En el caso del radicalismo, principal socio por volumen electoral y fuerza territorial y política, ni Gerardo Morales (gobernador de Jujuy, titular de la UCR y candidato a presidente de la Nación), Martín Lousteau (senador nacional y líder del ala radical denominado Evolución, además de eventual candidato a jefe de Gobierno o presidente) y Facundo Manes (diputado nacional y candidato presidencial) se expresaron en redes sociales.Tampoco los hicieron los gobernadores Gustavo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), ni el senador nacional Alfredo Cornejo o el diputado nacional Martín Tetaz, todos radicales.Por parte de la CC, la palabra esperada por el grado de liderazgo que ejerce es la de Elisa "Lilita" Carrió, que hoy anunció que será candidata a presidenta por JXC. La ex diputada nacional no se expresó por el cumpleaños de Macri, aunque sí lo hizo el actual titular de su partido, Maximiliano Ferraro, quien compartió una foto con el ex mandatario.En el caso del peronismo republicano, todavía no se expresó Miguel Ángel Pichetto, actual auditor general y único referente de ese sector del macrismo, además de candidato a vicepresidentea de la mano de Macri en 2019.Tampoco se acordó de Macri Margarita Stolbizer, socia de JXC y diputada nacional del Bloque Encuentro Federal GEN, por lo que tampoco ese miembro de la principal coalición opositora saludó al ex presidente.El otro socio relevante del PRO en JXC es el sector liberal, con cierto peso político en CABA. Ese espacio se referencia en el diputado nacional y ex ministro de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, quien no saludó a Macri en redes.