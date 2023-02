Juicio político a la Corte: el FDT da el paso final en comisión para iniciar el procedimiento

Elbuscará este jueves en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los juecesLa comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos reuniones previas que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan. Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el oficialismo tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.Tras gestiones internas en los dos espacios principales de la Cámara sobre la forma en que se instrumentará el aval o el rechazo a la admisibilidad, los principales referentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos mantuvieron en las últimas horas conversaciones informales para intentar ordenar la reunión de este jueves, que, a priori, se presenta como intensa.La admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del Frente de Todos expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de Juntos por el Cambio rechazándola.En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del oficialismo. El trigésimo primer integrante de la comisión, Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal, anticipó algunos fundamentos que lo llevan a ratificar su posición en contra del proceso.En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el Frente de Todos evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.