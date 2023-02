Mesa nacional del litio: Nación y provincias lograron dos consensos clave con modelo "a la chilena"

Laintegrada por los gobiernos de Jujuy, Salta y Catamarca, junto a la secretaría de Asuntos Estratégicos y la empresa nacional Y-TEC, se reunió el martes por la tarde y acordó “la necesidad de que las empresas agreguen valor a su producción”. Entre el Gobierno y las provincias lograron dos consensos claves con modelo “a la chilena”.Es que el Gobierno, en acuerdo con las provincias,entre lo que se incluiría una ley de “cuotas” para el mercado interno, regalías móviles e incentivos a las empresas con un nuevo marco para la electromovilidad.“Durante la reunión, la Mesa, presidida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,particularmente en las provincias productoras del recurso, de cara al desafío de la electromovilidad y la necesidad de almacenamiento de energías renovable”, sostuvieron en el comunicado.Según informó Ámbito,y, para eso, consideran que no tiene que ser exportado en su totalidad como carbonato de litio o hidróxido a otros países que luego avanzan en el armado de celdas y baterías.Por eso, el proyecto en el que trabajan podría significar. La cuota podría ser progresiva y arrancar en 5% e incluiría un “precio diferencial”, es decir, con cantidades y precios menores a los valores de exportación.Para fomentar el interés local, el Gobierno trabaja en una nueva ley de electromovilidad que le dé incentivos a las empresas. Una fuente oficial aseguró que lo que se plantea es similar al “modelo chileno”, con la diferencia de que el entramado argentino es mucho más amplio que el chileno, al contar con varias terminales automotrices.A diferencia del modelo chileno y boliviano, estaría descartada la idea de nacionalizar el litio o declararlo recurso estratégico.Otro de los temas que plantea el comunicado de la Mesa del Litio tiene que ver con lo impositivo: “La Mesa de Litio expresó su preocupación de que las provincias no están participando de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, a partir del crecimiento considerable del precio internacional, para lo que se está evaluando qué medidas adoptar”.Al respecto, una de las medidas que estaban en análisis ya fue implementada: la eliminación del reintegro a las exportaciones, un estímulo a las empresas que fue transformado en un fondo para las provincias, con la que los reintegros se establecieron sobre un mineral que en el formato de carbonato de litio se vendía a principios de 2021 a u$s 4.000 la tonelada, mientras que hoy se comercia en más de u$s 71.000.REGALÍAS PARA LAS PROVINCIASLa Mesa además dialogó sobre el futuro de las regalías que cobran las provincias, según supo Ámbito, podría tenderse a un esquema de “regalías móviles”, según el precio internacional o el nivel de procesamiento del mineral en el país.“Hemos planteado nuestra preocupación, toda vez que hay un aumento exorbitante en los precios del litio a nivel internacional, que eso no se compadece con la renta que están recibiendo las provincias litíferas, tema sobre el que vamos a hablar con las empresas de Jujuy, Salta y Catamarca", afirmó Morales en el encuentro.Y agregó: “Tomamos la determinación de impulsar un debate y negociaciones con las empresas productoras de litio o implementar medidas para que quede la mayor cantidad de litio en la República Argentina y así ejecutar proyectos de agregado de valor”.