Larreta volvió a oponerse al juicio contra la Corte: No podemos sacar al árbitro de la cancha

EL DESPRECIO DEL GOBIERNO NACIONAL POR LA DEMOCRACIA. pic.twitter.com/jQPlKjMLDJ — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 9, 2023

El jefe de Gobierno porteño,, volvió a cruzar al gobierno nacional por el juicio político que impulsó el oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema y sostuvo a través de redes sociales que “en una República no se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos”."Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias.", criticó Larreta el juicio a la corte, con una metáfora futbolera, en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales en la mañana de este jueves.Y agregó: “Es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra. Por lo tanto,”.Para el presidenciable mejor posicionado del PRO, el intento del gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema “pasa todos los límites”. “", consideró.Justamente este jueves el Frente de Todos buscará en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía”, acusó Larreta y volvió a pegarle al Presidente.En ese sentido, cuestionó: “¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?".El jefe de Gobierno porteño remarcó que Juntos por el Cambio se opondrá en el Congreso, al tiempo que, en un tono electoralista, sentenció: “Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día”.