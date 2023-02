Provincia postergó pero defendió la reforma al secundario y la repitencia

Hay que cambiar la escuela secundaria. De 100 chicos que empiezan terminan 60 en tiempo y forma, otros 20 salvan en un tiempo más y otros 20 abandonan”.

La provincia de Buenos Aires debatió el martes por la tarde la reforma del secundario y el método de repitencia en el Consejo General de Educación, frente a las críticas de la oposición el director de Cultura y Educación,, informó quey defendió la iniciativa: “No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe”.Sileoni brindó una conferencia de prensa, donde apuntó contra Juntos por el Cambio, luego de que gran parte de sus dirigentes sostuvieran que la iniciativa buscaba "bajar la vara" del sistema escolar y chicanearan el proyecto que plantea. “Hay que ponerle un poco más de energía al pensamiento, no es por ahí”, sostuvo.“Creemos que hay que modificar la Secundaria. Tomamos un camino que claro que puede ser discutible;”, respondió a la oposición y cuestionó: "¿Qué marca le ha dejado a la educación argentina el macrismo y a la bonaerense la vidalista?” .Y aclaró que desde la gestión de Axel Kicillof “no proponen el facilismo”. “En esta actualización, no hay alguien que no aprobando todas las materias vaya a tener la posibilidad de egresar del secundario”, remarcó el director de Educación bonaerense.Para el titular de la cartera educativa “”, “por eso nos duele que el tema termine en medio de la campaña electoral”, lamentó. En ese sentido, Sileoni señaló queque comienza el 1 de marzo.Sin embargo, el aplazamiento de la resolución significa una victoria política para la oposición, frente a que el oficialismo presentaba mayoría en el Consejo de Educación para hacer pasar la normativa.Aunque Sileoni insistió: “Vamos a seguir trabajándolo aunque hemos dejado la discusión en el Consejo general, tenemos tiempo para discutirlo porque no las íbamos a implementar este año”.El director general de Educación bonaerense sostuvo que “de ninguna manera se puede banalizar la discusión a repitentes sí o repitentes no” en medio de la discusión por la reforma., tiene 110 años. Imaginen lo que ha cambiado el mundo desde 1910, lo que se ha complejizado la sociedad y nosotros no podemos discutir la repitencia porque hay una matriz profunda que pareciera que nos impide salir de este esquema”, lamentó.En esa línea, expuso los fundamentos por los cuales cree necesario cambiar la escuela secundaria, y expresó: “Alguien puede pensar que es un invento del ministro y su equipo. Vamos escuela por escuela, hablamos con los docentes, los estudiantes, las familias.“Tenemos problemas en los procesos de aprendizaje y conocemos una secuencia dolorosa: repetís una vez, te vestís de héroe y volvés. Repetís otra vez y abandonas la escuela.”, manifestó.En ese sentido, explicó que la reformael primer año porque van “a poner docentes que acompañen las trayectorias, equipos de acompañamiento para las y los estudiantes con discontinuidad con la asistencia”.“Validamos la aprobación de las materias porque es un reconocimiento al logro. Hoy un estudiante que tiene 12 materias, aprueba 9 y no aprueba 3, repite.Es un reconocimiento importante para las y los estudiantes. Cuando les reconocemos los logros y los acompañamos, están mejor”, aseguró Sileoni.“Proponemos intensificar, invertir en tutores; además, la asistencia en el ciclo superior de este secundario, es más rigurosa”, agregó.Por otro lado, Sileoni contextualizó el proyecto como parte de los cambios en “el diseño curricular del nivel inicial, de educación de adultos, de educación especial, extensión de las horas de clases. Hemos invertido en 25 mil cargos en la educación bonaerense”.“Estas no son medidas que busquen ignorantes y chicos que sepan cada vez menos. Hay que ponerle un poco más de energía al pensamiento, no es por ahí. Está muy claro que una medida de gobierno de esa envergadura no es para tener chicos dóciles, porque en todo caso esa es una definición sobre los chicos”, volvió a pegarle a la oposición.Y manifestó: “Los que dicen esto piensan que las autoridades pueden manejar a los chicos y nosotros que tratamos con ellos, sabemos que son críticos y pensantes”.Eso no es cierto y lo podemos argumentar y sostener con los hechos”, aseguró Sileoni.