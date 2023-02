Recreando a Shakira y Bizarrap, trabajadoras en España denuncian 10 años con el mismo sueldo

Trabajadoras de H&M en un centro comercial de Pamplona, España, recrearon la canción que Shakira y Bizarrap, #53, pero con el objetivo de denunciar que perciben un mismo sueldo hace 10 años mientras -según argumentan- la firma percibe ganancias extraordinarias, a través de una letra que describe en qué condiciones desarrollan su tarea

Luego de que la artista colombiana y el productor musical argentino lanzaron la canción, nacieron memes, covers e icónicas frases de remera inspiradas en la letra dedicada a, ex jugador profesional del Barcelona, por su infidelidad con Clara Chía Martí, su actual pareja.“Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente. Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh. Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh”, reza el contenido más cantado de la exitosa canción, que ha propiciado que Clara Chía no esté atravesando su mejor momento personal por la presión y exposición mediática, que le ha valido también algunas críticas a Skakira."Que no tenemos ni un penique,pero deja que yo te lo explique:Son muy pocos nuestros ingresos,10 años ya con el mismo sueldo.Entendemos que os portéis como unos caciques.No quiero que esta música lo dulcifique""Os dejamos la persiana bajada,con las ventas paradasy una fila muy larga.Os creísteis que vencisteisy volvemos más durasLas mujeres ya no lloran,ahora las mujeres luchan""Tienes fama de empresa solventeH&MNo es lo que pareceTienes fama de empresa solventeH&MMi pasta te las llevas tú"