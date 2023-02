Las personas con discapacidad podrán acceder a la exención del pago de peajes a través de Mi Argentina

Los destinatarios seránen la app.La iniciativa fue presentada este viernes por la secretaria de Innovación Pública,, junto al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y Vialidad(ANDIS), Fernando Galarraga, y el administrador general,El objetivo es que tsin necesidad de tener que trasladarse y pudiendo contar con este beneficio para poder movilizarse sin pagar ningún peaje en el territorio nacional”, explicó Sánchez Malcom.“Esto supone un avance en un recorrido que ya venimos llevando adelante que esperamos poder incrementar con muchas más integraciones en los próximos meses y que da cuenta de que tratamos de facilitar y brindar herramientas para que no se superpongan trámites, tiempos, esperas, ni dificultades para las personas con discapacidad en la Argentina”, sostuvo la secretaria de Innovación Pública.En ese sentido, Sánchez Malcom destacó que junto con la Agencia Nacional de Discapacidad ya iniciaron un trabajo para poder otorgar y que esté disponible de forma digital el Símbolo Internacional de Acceso que ya más de 300 mil personas con discapacidad pueden tramitar a través de la aplicación. “No lo pierden más y no están sujetos a que les falte un papel que acredite la condición de discapacidad”, remarcó.En la misma línea, Fernando Galarraga también destacó que casi 1 millón y medio de personas tiene su CUD en Mi Argentina y señaló que muchas de estás acciones “apuntan a visibilizar el colectivo de personas con discapacidad y es importantísimo que lo podríamos articular con organismo públicos”.“Este aporte es muy significativo porque es disminuir la cantidad de trámites, no exponer a las personas con discapacidad a que tengan que dar cuenta de su condición, que muchas veces no son visibles, ante cada ventanilla de peaje,como herramienta de transformación social y de ampliación de derechos”, sostuvo el director de ANDIS.El trámite se podrá realizar a través de la aplicación Mi Argentina con una persona que tenga la identidad validada y tenga vinculado el Símbolo Internacional de Acceso (que también puede tramitarse a través de la app), en tal caso puede hacerse mediante un click en la solicitud de exención de peajes.Si el pedido de exención de peajes ya lo perciben a través de telepeaje el impacto es inmediato, en el caso de no tenerlo se deberán completar los datos vehículo en Mí Argentina para poder obtenerlo.