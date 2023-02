Elecciones 2023: se abre el calendario electoral en La Pampa con disputa PRO vs UCR

La Pampa abrió el calendario de elecciones 2023 en el país este domingo, con la primaria abierta de Juntos por el Cambio (JxC) para definir el candidato a gobernador. La interna será el termómetro del duelo nacional entre la UCR y el PRO en medio de las tensiones por la estrategia electoral de este añol diseño de la oferta presidencial y de los armados en otras provincias.Unos 293.800 pampeanos iniciaron esta mañana el calendario electoral 2023, que culminará con las elecciones presidenciales de octubre. Se trata de elecciones internas, simultáneas pero no obligatorias. A las 8:00 quedaron abiertas las 777 mesas habilitadas en 165 establecimientos de la provincia en las que se llevan a cabo las elecciones para las primarias.La pulseada estará animada por dos diputados nacionales: Martín Maquieyra (34 años, “Juntos por La Pampa”) por el partido amarillo y el radical Martín Berhongaray (44 años, “Cambiemos por La Pampa”), referenciados en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en el senador nacional y líder de Evolución, Martín Lousteau, respectivamente (socios políticos en CABA pero enfrentados en tierra pampeana).De la mano de internas que son obligatorias sólo para fuerzas sin lista de consenso (y no para los ciudadanos), la coalición opositora será la única que se batirá para el máximo cargo provincial y diputados locales (sí habrá algunos duelos municipales también en el oficialismo). El resto cerró fórmula de unidad a gobernador e irá directamente a los desdoblados comicios del 14 de mayo.Al futuro ganador de JxC lo esperará el peronista Sergio Ziliotto, quien busca su reelección con una lista unida del Frente Justicialista Pampeano (en dupla con la vernista Alicia Mayoral). JxC viene de dar la sorpresa al imponerse en las parlamentarias nacionales 2021, pero en la discusión provincial entran en juego otros parámetros en el voto y el peronismo apuesta a retener el poder local que ostenta desde 1983.El carácter no obligatorio del sufragio de este domingo, el período vacacional y las altas temperaturas son condimentos adicionales sobre el resultado de las primarias, donde el radicalismo cuenta con el plus a favor de una estructura partidaria con raigambre en todos los pueblos.Con el voto de afiliados (pueden participar sólo en la primaria de su partido) y de independientes (sólo pueden intervenir en una interna), el domingo pampeano asoma como un test de fuerza entre ambos espacios nacionales y un estratégico viento a favor para la fuerza que resulte ganadora, con ecos hacia las negociaciones en el resto de los distritos y en la carrera hacia la Casa Rosada.El PRO dio prueba de ese interés con el raid de desembarcos de presidenciables y referentes del partido en la provincia en los últimos días para respaldar a Maquieyra (en dupla con Josefina Díaz). Y que tuvo como broche en las últimas horas un video conjunto en redes con la arenga a “cambiar La Pampa de verdad”, que incluyó entre otros a Mauricio Macri, a Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich y a María Eugenia Vidal, pero además a Elisa Carrió (Coalición Cívica) y al cordobés Luis Juez (Frente Cívico).Si gana Maquieyra todos ellos celebrarán, pero si pierde el que más arriesgó en esta contienda es Larreta, más allá de que se mostró con el candidato en La Pampa el lejano 12 de enero y luego no volvió a viajar, y ayer eligió un espaldarazo en redes sociales.Los amarillos buscan torcer el sabor amargo que les dejó la primaria pampeana de febrero de 2019, cuando el radical Daniel Kroneberger arrasó sobre Carlos “El Colorado” Mac Allister con 65,64% de los votos contra 34,36%, en lo que fue la primera derrota para el por entonces presidente Mauricio Macri (Kroneberger luego perdió en las generales con Ziliotto).Pero desde el radicalismo agitan un sondeo de intención de voto de Prosumia que coloca a Berhongaray (en fórmula con Patricia Testa) por encima de Maquieyra (48,3% contra 39,1%), con 12,5% de indecisos (donde el radical aparece con mayor “proyección de intención de voto”).El hijo del histórico dirigente Antonio Berhongaray se aprestaba anoche a tener su cierre de campaña en Santa Rosa con una cena en el Centro de Empleados de Comercio con la presencia de Morales, Lousteau, Emiliano Yacobitti, el bonaerense Maxi Abad y el cordobés Rodrigo de Loredo, entre otros.El cierre de la lista del centenario partido quedó marcado en diciembre por tensiones y portazos, en medio de intentos de arribar a un consenso con el PRO. Por esas horas, desde algunos sectores radicales culparon a Larreta y al dedo “del porteñismo” por ese naufragio.En paralelo a la disputa en JxC por la gobernación, la coalición dirimirá candidaturas a intendente en las estratégicas Santa Rosa (enclave de Berhongaray) y General Pico (tierra natal de Maquieyra) y en 25 de Mayo, Ingeniero Luiggi y Miguel Cané. En la capital la pulseada será entre los radicales Francisco Torroba y Federico Roitman y el amarillo Martín Ardohain, primo de Carolina “Pampita” Ardohain.Por su parte, el Frente Justicialista Pampeano tendrá internas a alcalde en Arata, Doblas, Rancul, Caleufú, Quehué y Maisonnave. En la capital, el oficialismo provincial buscará el 14-M retener el poder con la carrera reeleccionista del camporista Luciano Di Nápoli.