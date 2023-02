Manes acusó que en Juntos por el Cambio hay un "aparato político" que busca "aislarlo"

El diputado nacional por la UCR Facundo Manes ratificó que competirá en las elecciones de este año no sin manifestar sus enojos contra la cúpula de Juntos por el Cambio. Acusó al “aparato político” de la alianza opositora de querer aislarlo.

Dijo Manes en diálogo con Radio 10: “En la calle lo que siento es un gran afecto, la gente me pide que no afloje, ellos saben que hay un aparato político que me quiere aislar pero yo voy en contra de eso".Para Manes no es momento de hablar de candidaturas aunque aclaró que está convencido de competir en las PASO. “Vamos a presentarnos en las PASO, pero no debemos hablar ahora de la candidatura, si no, de escuchar a la gente para transformar a la Argentina", insistió.Para Manes,, señaló.