Qué dijo el partido de Milei sobre las denuncias de cargos por sexo y asesoras de OnlyFans

El partido, que encabeza Javier Milei, rechazó este miércoles las acusaciones de militantes juveniles de esa organización que denunciaron que se intercambian "candidaturas por favores sexuales y dinero", y afirmó que esos jóvenes estaban, indicaron desde el partido a través de un comunicado.Ayer, aunque con menos vehemencia que Mila Zurbriggen -la primera en hablar de las irregularidades dentro del partido- se sumó a las críticas a Milei. Pérez cuestionó la actitud del referente ultraliberal al frente del espacio: ", planteó el joven durante una entrevista con AM 750. Una de las decepciones de los jóvenes militantes, explicó, reside en la falta de reconocimiento del líder ultraliberal hacia la juventud, un sector en el que Milei cosecha muchas adhesiones. "Con respecto a la plata, nosotros venimos trabajando ad honorem hace dos años por la causa, por la idea", reveló el vicepresidente de Generación Libertaria.Por redes, Zurbriggen también comentó haber sufrido aprietes por parte de una persona cercana a Milei. De acuerdo a su testimonio, en septiembre del año pasado se reunió con el abogado del diputado ultraderechista para una reunión, mencionó. Tiempo después, hace un balance de ese episodio: "Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron".En el comunicado difundido en las últimas horas, el partido de Milei consideró que la intención fue "difamar a mujeres del espacio" y advirtió que "todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama no son aceptados". "No lo aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas. Sabemos que van a intentar difamarnos, es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina", afirmaron en el texto.El ultraderechista “libertario”, Javier Milei, sostuvo que el tema es “totalmente intrascendente”, en referencia a la denuncia pública que realizó Zubriggen –líder de la agrupación La Generación Libertaria— quien afirmó que", la desafió Milei con el mismo tono de "la casta" que dice aborrecer. Ayer, Agustín Pérez que milita con Zubriggen aseguró que "venimos trabajando hace un tiempo y que de la nada aparezcan mujeres para ser asesoras es muy raro".Tras un día de silencio, luego de que se conociera la denuncia sobre entrega de cargos “a cambio de favores sexuales” y dinero en su fuerza política, Milei salió a defenderse con los mismo argumentos que ya habían ensayado desde su entorno más íntimo. "Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, en ese enojo, dicen un montón de cosas", afirmó Milei como respuesta a las denuncias sobre el accionar de su fuerza política en una entrevista concedida a LN+. La versión ya había sido rechazada por la militante. "No se trata de una cuestión de cargos, si no esperaría hasta las elecciones", comentó Zurbriggen.“Zurbriggen ya tuvo problemas con otras agrupaciones. Es su forma de actuar, por eso no dura en ningún espacio”, insistió el economista libertario, que de esa manera también apuntó contra el abogado Carlos Malastón, otro exintegrante de Libertad Avanza que también abandonó el espacio con duras críticas a Milei. El propio Malastón respondió a las acusaciones del líder libertario. "Milei me acusó de que Zurbriggen pertenece a mi sector. Ella pertenece al oficialismo. Está con (Carlos) Kikuchi y Karina (Milei)", sostuvo Maslatón en referencia a los vínculos políticos de la decepcionada juvenil libertaria con el entorno mas cerrado de Milei. "Es cuestión de tiempo. Hay que sentarse a esperar. En junio va a ser una catástrofe", vaticinó luego Maslatón sobre el futuro de La Libertad Avanza.Es que la presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, que era parte del armado del partido del diputado Nacional Javier Milei, reavivó la interna libertaria tras hacer la denuncia y asegurar que la manera en que se maneja la conducción"Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado.Los integrantes de la Libertad Avanza asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace cien años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos. Nosotros venimos a romper con esa lógica.Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas.Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina.A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, y que una oficial de Policía fue brutalmente asesinada por culpa de la falta de apoyo político que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Tengan un poco de dignidad.Hagan lo que hagan: La Libertad Avanza."