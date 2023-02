La deuda bajó fuerte en enero pese a que la oposición habla de "bomba" para golpear en el mercado

La deuda bruta en situación normal de pago ascendió a fines de enero a US$ 393.276 millones, lo que representó una baja de US$ 772 millones respecto a diciembre, informó hoy el Ministerio de Economía.El 34% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 66% restante, en moneda extranjera. Con respecto a diciembre, la deuda en situación de pago normal disminuyó en el equivalente a US$ 772 millones, debido a “Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 30.061 millones, es decir, unos US$ 2.505 millones al mes. Este aumento estuvo impulsado por una suba de US$ 9.374 millones de la deuda en moneda extranjera y del equivalente a US$ 20.687 millones en moneda local.La semana pasada Juntos por el Cambio, a través de un documento, aseguró que Alberto Fernández y Cristina Kirchner “están dejando una situación peor que la del 2015 y una bomba armada para el pueblo Argentinos”.De manera más directa, y sobre la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, se manifestaron “en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias. Con esto, el gobierno nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno”.En solo 24 horas, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, rompió su bajo perfil para defender la actual gestión y decir que “a diferencia del período 2016/2019”, cuando gobernaba Mauricio Macri, y “se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en Pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro”., dijo Rubinstein a través de su cuenta de Twitter.Esta pelea en medio de un clima pre electoral, replica la que mantuvo hace menos de un año, en abril del 2022, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien salió al cruce de los dichos del ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el ex presidente del Banco Central, Guillermo Sandleris, sobre el manejo de la deuda. “Tal vez para Sandleris o Dujovne sea demasiado tarde para entender el pésimo manejo de la deuda publica que dejó el gobierno de Mauricio Macri” en la que ambos fueron funcionarios. “Cualquier ciudadano de a pie entiende perfectamente la diferencia entre endeudarse en pesos o en dólares. O entre endeudarse con su mujer, esposo o hermano o endeudarse con un banco. Los únicos que no entienden la diferencia son los economistas de JxC”, dijo Kulfas.La respuesta vino de parte de Sandleris quien apuntó a que :