Bullrich no descarta una intervención del PRO en Mendoza: las razones

La dinámica electoral se recrudece cada vez más en el partido opositor. Esta vez el escenario es la provincia de Mendoza. En este marco, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó la actitud del diputado nacional Omar De Marchi -titular del PRO de Mendoza y aliado de Horacio Rodríguez Larreta-, al considerar que pone "en crisis una provincia gobernada" por Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones en esa provincia y anticipó que el lunes "se va a tomar una decisión" en una reunión del PRO nacional respecto a si el partido en ese distrito tiene que ser intervenido.

Consultada sobre si el partido en Mendoza puede ser intervenido, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que "el lunes se va a tomar una decisión" en el marco de una reunión de la conducción del PRO nacional y agregó que un "equipo de dirigentes va a hablar con De Marchi" para intentar esclarecer la situación.

Dijo Bullrich en diálogo con Radio Nihuil: "La preservación de los distritos donde gobernamos está por encima de todo. Estamos buscando ser gobierno nacional entonces no se puede poner en crisis una provincia gobernada por JxC porque un dirigente diga `me importa más lo que me pasa a mí que lo que le pasa al país'"., recalcó., advirtió la presidenta del PRO a nivel nacional.