Paritaria nacional docente 2023: el Gobierno acordó con los gremios una suba del 33,5% en el primer cuatrimestre

La suba salarial será en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y otro 8% en julio. De todas maneras, la paritaria "quedará abierta" y habrá una revisión en mayo y junio.

El Gobierno nacional acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 33,5% durante el primer cuatrimestre, por lo que el piso salarial pasará a superar los $100 mil a partir de marzo y alcanzará los $120 mil en julio."Es. Eso es dar tranquilidad a las y los docentes, que la merecen, y a las familias argentinas que saben que sus hijos e hijas irán al colegio normalmente. Quería estar presente para ratificar mi compromiso con cada docente y con la educación pública", indicó el presidente Alberto Fernández tras la reunión con ministros y los cincos gremios docentes de representación nacional.Al mismo tiempo, el mandatario aseguró: "Estamos dando un paso importante. Y estoy acá porque quiero que toda la Argentina se enteré que debe cuidar y proteger a sus docentes, porque ellos forman a nuestros hijos, a los argentinos del futuro".En ese sentido, se diferenció de la oposición: "Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados. Nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos".Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, remarcó:"Después de muchos años de reclamos, se da respuesta al tema delque van a ver deducidos sus aportes y mejorará los ingresos de todos los docentes del país", expresaron desde la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) a través de un comunicado.Por otra parte, añadieron que seguirán discutiendo una nueva Ley de Financiamiento que eleve el Presupuesto del 6% al 8% del PBI en Educación.También exigieron que el aumento acordado se traslade a los docentes jubilados nacionales y no solo a quienes se encuentran activos en el presente. En tanto, confirmaron que se logró un incremento del 33,5% para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -creado a través de la Ley 25.053- y también un aumento en la conectividad, alcanzando los $16.164.