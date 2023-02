Travel Sale: cuándo comienza el programa de descuentos de hasta 60% en viajes

Tras los feriados Carnaval que dejaron excelentes números para el turismo y el verano en marcha, las agencias de turismo llevarán adelante una nueva edición del programa de descuentos de hasta 60% en viajes, denominado Travel Sale. El evento que reúne a las principales empresas de la industria turística y ya tiene fecha de lanzamiento.Según indicador de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Travel Sale comenzará desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril y coincidirá con el lanzamiento del PreViaje 4.Los descuentos que buscan impulsar las ventas al turismo en una temporada baja, irán desde el 20% al 60%. Y el dato extra es que se podrá acceder a los beneficios no solamente para viajes por la Argentina sino también para el exterior.Tiene como principal objetivo promover los viajes de los argentinos, brindando oportunidades y beneficios para viajar por el país y el mundo.El Travel Sale incluirá descuentos y cuotas en servicios dentro del país, como paquetes, vuelos, hoteles, excursiones, asistencia al viajero, traslados, alquiler de autos y más. Es importante destacar que, en el caso de los viajes al exterior, no se podrán pagar en cuotas. Actualmente no está permitido financiar dichos servicios turísticos, según una resolución del Banco Central.La propuesta busca seducir a viajeros para la temporada baja y, de esta manera, seguir trabajando para lograr desestacionalizar la demanda y no depender únicamente de los meses más fuertes.Si bien aún no hay detalles oficiales sobre el funcionamiento de la cuarta edición del PreViaje, está previsto que pueda combinarse con el Travel Sale. El programa, que reintegra el 50% de los gastos dentro del rubro turístico, permitirá comprar desde marzo para viajar en mayo y junio. Mientras que el programa de descuentos se desarrollará entre el 27 de marzo y el 2 de abril. Faltan aún las precisiones y detalles, pero se espera que el PreViaje 4 pueda potenciar el Travel Sale.Para aprovechar los beneficios que ofrecerá el Travel Sale, se puede ingresar al sitio oficial y consultar los distintos productos que se ofrecen. La página está activa pero aún no se pueden ver los descuentos. Los mismos estarán disponibles el mismo día que comienza el programa. Lo que sí se puede hacer es suscribirse para recibir toda la información por correo electrónico.Por el momento se conoce que el. Según detallaron fuentes de Ministerio de Turismo y Deportes, el PreViaje 4 abarcará las compras de productos y servicios turísticos hechos entre mayo y junio, aunque todavía no se definió cuál será la fecha específica de apertura y la de cierre.