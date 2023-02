D´Elía bregó por dirimir la interna, pidió PASO y definió a Alberto como "un héroe nacional"

“El debate, por más que sea público, no me asusta. Lo celebro. Malo sería para la democracia de los argentinos que los políticos no discutan. Hay que discutir posiciones y propuestas, en eso estamos y se está haciendo con bastante eficacia”, sostuvo Luis D’Elía al analizar la dinámica interna que sobrevive al espacio oficialista.

En definitiva, a los ojos de D´Elía, “el gran error de Cristina fue cambiar al kirchnerismo por La Cámpora”. “No se lo pude decir a Máximo porque de los 1000 días que estuve en la cárcel jamás levanto el tubo para preguntarme como estaba. No creo que esa haya sido la conducta de su padre. Yo estuve preso por parar un golpe de Estado contra Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó.

Para D´Elía,, dijo.Y enfatizó:“A la inflación que construyenlos formadores de precios y operadores financieros de Cambiemos, él le pone IFE, paritarias y programas sociales. Hizo 5 mil millones de obra pública sin una denuncia de corrupción. Por eso lamento que muchas criticas salgan no del macrismo sino de adentro de nuestra fuerza”, añadió.Consultado sobre sus aspiraciones personales, expresó: “Siempre estuve en la primera línea del kirchnerismo que hoy fue reemplazado por La Cámpora, gran error estratégico de Cristina.”.agregó.