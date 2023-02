Gaillard alertó por el ocultamiento de los testigos en el juicio a la Corte Suprema: deberían participar de la comisión

La diputada nacional del Frente de Todosafirmó que la nueva difusión de presuntos chats entre funcionarios judiciales y dirigentes de Juntos por el Cambio no debería perjudicar la citación a nuevos testigos a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el marco del pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. "sostuvo Gaillard.La tercera tanda de presuntos chats, que se filtró cuando sesionaba la comisión de Juicio Político, surgieron también supuestamente del celular del ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.La titular de la comisión de Juicio Político valoró la presencia esta semana de los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, ya queRespecto a los dichos de Ramos, que en la comisión dijo que no conocía a D'Alessandro,cosa que sería refutada en los presuntos chats, la diputada explicó que "se tomarán las medidas del caso, primero informar al Consejo de la Magistratura y después elevar los hechos al juez competente para que evalúe si hubo o no falso testimonio".La Comisión, comentó Gaillard, tendrá en esta semana unapara el 13 de marzo, en la que estarán citados los fiscales Carlos Stornelli y María Eugenia Roteta. La citación a Stornelli responde a que este avaló la decisión de Ramos de archivar la causa por la segunda tanda de presuntos chats, en este caso entre D'Alesandro y Silvio Robles, empleado del titular de la Corte Suprema, Horacio Rossatti, argumentando que las supuestas conversaciones habrían sido obtenidos de manera ilegal.En ese sentido, Gaillard ratificó que Stornelli "va a ser citado y tiene la obligación de comparecer" cuando se lo convoque."Escuché por ahí que tiene inmunidad por el artículo 63 de la Ley de Ministerio Público, pero esta está por debajo de la Constitución y, además, la norma se refiere a las declaraciones se refiere a que sean en un tribunal y, en este caso, estamos hablando de una comisión de Juicio Político que tiene rango institucional".Por otra parte, la legisladora de Santa Fe se refirió al testimonio de Ramos y señaló que le, recordó en diálogo con El Destape Radio. Pese a esto, Gaillard señaló que de la Comisión "surgieron muchas cosas interesantes que van a poder ser utilizadas como elementos para merituar si hay o no connivencia entre la Corte, el Gobierno de la Ciudad o algún sector de la oposición".