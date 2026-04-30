Milei celebró el Día de Trabajador con un video de él como Playmobil en el que construye Argentina

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.

MAGA!

VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE  Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

El presidente Javier Milei saludó por este 1 de Mayo por el Día del Trabajor con un video animado autorreferencial en el que aparece como un muñeco Playmobil que arma un mapa de la Argentina y, no conforme, termina felicitándose así mismo."Feliz día del Trabajor, Presidente Milei", termina el audiovisual en el que el mandatario libertario aparece como un Lego constructor de la Argentina.Entre las piezas que usa el mini Milei aparecen algunas con leyendas como "superavit fiscal", "más libertad", "apertura económica", "menos ministerios", "reforma laboral" y "fin de los piquetes". Ninguna refiere a los derechos laborales, los salarios ni crecimiento del empleo, trabajo registrado ni de calidad.La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.El término “MAGA” remite a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del eslogan popularizado por Donald Trump durante su campaña presidencial en Estados Unidos.