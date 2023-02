Profundizar: El aval de Mauricio Macri a Jorge Macri para gobernar la Ciudad

Con Mauricio charlamos sobre el futuro de la Ciudad y de nuestro país. Estamos convencidos que los argentinos merecemos vivir mejor. pic.twitter.com/r2bgOChPtR — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) February 25, 2023

El expresidentese reunió con el ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su primo, Jorge Macri, en un aval a su precandidatura dentro del PRO como jefe de Gobierno porteño, para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.En las PASO de agosto, Jorge Macri deberá competir, dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio, con los otros precandidatos a jefe de Gobierno porteño lanzados hasta el momento: Fernán Quiros y Soledad Acuña, del riñón de Rodríguez Larreta, y el senador radical Martín Lousteau, publicó Jorge Macri en su cuenta de Twitter, junto a una foto de ambos conversando.Por su parte, Macri contó sobre el encuentro en su cuenta de Instagram y presentó a su candidato para capital federal., dijo el ex mandatario de Juntos por el Cambio.En las últimas horas, Soledad Acuña había publicado una imagen junto a Mauricio Macri, lo que había generado la sensación de ser un guiño a su candidatura en la Ciudad. Sin embargo, con esta publicación, el ex presidente deja en claro, una vez más, quién será su candidato. Si bien el ex mandatario dijo que apoyaría a su primo en una PASO, en medio de una fuerte interna, Acuña y Macri siguen mostrando una buena relación, se mantienen cercanos y durante el 2022 tuvieron varias reuniones privadas.En los últimos días, Macri también apoyó la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta., dijo Macri al compartir una foto de los dos. Luego destacó que celebra que haya competencia entre las distintas figuras políticas y lo subrayó como un rasgo que "fortalece" al espacio.