No venimos a romper con nadie: cómo funcionará el nuevo bloque del Senado, Unidad Federal

En pleno año electoral, y cuando se palpita el inicio de un nuevo ciclo legislativo tras un verano con convocatoria a sesiones extraordinarias pero escaso de debate, el bloque de senadores del Frente de Todos anunció una fractura. En diálogo con AM750, la senadora María Eugenia Catalfamo, del recientemente creado bloque Unidad Federal, indicó que el objetivo es impulsar unaAsí, de las costillas del oficialismo —integrado por Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular— surgió un nuevo espacio, Unidad Federal. El bloque, que se define como “peronista y antigrieta” está representado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola y María Eugenia Catalfamo.Por AM750, Catalfamo explicó cómo actuará el bloque en pleno año electoral y con la complicación que se viene esgrimiendo en el oficialismo para lograr consensos e impulsar su propia agenda parlamentaria. De este modo, indicó que la decisión de crear un bloque independiente surgió de manera individual, y que al exponer el interés común se impulsó el nuevo espacio con una mirada federal.Catalfamo indicó que el objetivo es “señaló.Bajo esa consigna, dijo, nace Unidad Federal. “No viene a romper con nadie. Puede haber situaciones particulares, pero no buscamos romper con nadie, sino generar más consensos”, apuntó. Consultada sobre la falta de quórum la semana pasada para sesionar en la Cámara Alta, justificó: “Nunca se llamó a sesión. JxC ya había dicho que no iba a acompañar. Pero no se llamó a sesión”.Catalfamo explicó cuál será la lógica de Unidad Federal en el Senado: “Somos peronistas. Las leyes que apunten a mejorar la calidad de vida vamos a acompañar”. “Pensamos en una política antigrieta, de consensos. Que si los proyectos son buenos, tienen que salir”, precisió.Y puso un ejemplo a título personal:”, finalizó.