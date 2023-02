El oficialismo buscará sesionar en Diputados en el final del período de extraordinarias

El período de sesiones extraordinarias finaliza este martes. En ese contexto,. Se trata de dos iniciativas sensibles y necesarias pero que chocan con la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum hasta tanto el oficialismo desista de llevar adelante el juicio político a Corte Suprema. El oficialismo se juega a conseguir el apoyo de algunos bloques más chicos opositores para alcanzar el número de 129 diputados sentados y hacer dar comienzo a una sesión. La titular de la Anses, Fernanda Raverta, se mostró esperanzada y señaló que Tengo esperanza de que mañana los diputados bajen al recinto y destacó que de sancionarse la moratoria "se beneficiarán unas 800 mil argentinas y argentinos”.La sesión está prevista para las 10.30. En JxC la tarea es contener a todos sus integrantes como para que ninguno se tiente y baje al recinto para ayudar a ese casi millón de argentinos que se beneficiarán con la sanción de la moratoria previsional. Justamente este plazo que está a punto de caducar y al universo que perjudicaría es lo que llevó a que algunos legisladores de bloque más chicos de la oposición se sienten en la mañana de este martes., afirmó Raverta a través de un comunicado.Según relataron desde el bloque del FdT hay un optimismo contenido. Entienden que podrían contar con los cuatro diputados de la Izquierda; los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en los gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y con al menos cuatro de los ocho integrantes del interbloque Federal.Desde este último espacio colaborarían con el desarrollo de la sesión los bonaerenses de Identidad, Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez, y los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Enrique Estévez. En cambio, los diputados que se referencian en el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, mantendrán la posición similar a la del macrismo de no aportar al quórum.De todas formas el bloque de JxC estará presente en el edificio del Congreso ya que si el oficialismo consigue el quórum, ingresarán de inmediato al recinto para votar en contra. La sesión se dará en el marco de una convocatoria a la puertas del Congreso de jubilados y asociaciones gremiales y sociales que buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, y que será el correlato del "abrazo al Congreso" realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión. Esta iniciativa había sido presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza) y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.En tanto, el proyecto de historias clínicas, que a la medianoche de este martes perdería estado parlamentario si no es aprobado por la Cámara Baja, es motorizado en Diputados por la presidenta de la comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, por lo que se desprende que la inclusión de ese proyecto fue parte de la mesa de negociaciones para comprometer a ese sector político en el quórum de esta sesión que es la última bala que tiene el oficialismo antes de que finalicen las extraordinarias.En el bloque oficialista que preside Germán Martínez no solo hay preocupación por la suerte de la sesión. En la bancada hay un trabajo prácticamente hormiga con algunos legisladores de JxC, a los que consideran "blandos" y que estarían dispuestos a aprobar algunos de los proyectos que impulsa como el oficialismo, como la apertura de universidades nacionales. El otro tema que preocupa a Martínez es la posibilidad de que la fractura que sufrió la bancada del Frente de Todos en el Senado se repita en la Cámara baja. En ese sentido,