Alberto insistió en la necesidad de juicio político a la Corte: Prometí asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia

Casi al final de su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández dijo prometer “asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia”. “Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, señaló al manifestar sus inquietudes respecto del estado de situación de la AFI en el gobierno anterior.

También abogó por la necesidad de avanzar en materia del juicio político al máximo tribunal. “Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”., dijo Fernández.Y enfatizó:“La propuesta se aprobó en el Senado y nuca fue tratada en la Cámara de Diputados. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”, señaló también al referirse a la polémica de la Magistratura.Y remarcó:, en un claro mensaje al actual presidente de la Corte y ex intendente de Santa Fe, Hugo Rosatti.dijo Fernández al aclarar que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.Y aclaró:, cerró.