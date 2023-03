Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del 2023 en el Congreso: el discurso completo

Fernández destacó la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, celebró los 40 años de democracia, aseguró que "la mejor política social es generar trabajo" y pidió a la Justicia que investigue el atentado contra Cristina Kirchner.

También abogó por la necesidad de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

no dio una definición concreta sobre una posible candidatura, pero remarcó que le puso "el pecho a cada problema" desde que asumió la presidencia en 2019.

El presidente Alberto Fernández inauguró el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde brindó un extenso discurso en el que hizo un repaso por varios temas.“El Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, argumentó.De cara a las próximas elecciones,"Un presidente que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que honestamente todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado de presidir los destinos de esta Patria", concluyó.