Tras las amenazas a Messi, el intendente de Rosario acusó a la policía por la balacera al local de la familia Roccuzzo

El intendente de Rosariose acercó al supermercado que pertenece a la familia dey fue atacado a balazos durante la madrugada del jueves. El funcionario apuntó contra las bandas narcos y también, contraAseguró que es un ataque "muy fácil" con el que se busca "la repercusión" y denunció que la zona "fue liberada"., lanzó el intendente, acusando directamente a las fuerzas de seguridad de no cumplir con su labor. También destacó que "él no maneja las fuerzas de seguridad" y que "cuando pidió para hacerlo, no lo dejaron".El supermercado Único está ubicado sobre Lavalle al 2500 en la zona oeste de la ciudad de Rosario. La balacera se produjo este jueves poco antes de la 3 de la mañana y, horas más tarde, se encontró un cartel amenazante hacia Lionel Messi.se lee en el escrito. Los dueños del lugar son parte de la familia de Antonela Roccuzzo y uno de sus primos es quien administra el lugar.En este contexto, Javkin se acercó a la zona del hecho y pidió que haya un acompañamiento por parte de todas las fuerzas y del Gobierno Nacional.", comenzó diciendo Javkin en diálogo con la prensa y afirmó: "Yo los quiero acá".Al referirse al hecho puntualmente, el intendente consideró que, expresó."¿Qué es más fácil para instalar un 'problema en Rosario' ? Hablar de la persona más famosa del mundo que tiene la ciudad. Esto viene sucediendo hace bastante", aseguró Javkin y al lanzar una hipótesis sobre los posibles culpables del delito, sentenció:También dijo que habló con la familia Roccuzzo y contó que "estan preocupados", pero también destacó que"Dejen trabajar a los rosarinos y vengan a cuidarlos", marcó el intendente y dijo que el mensaje es "para todos los que tienen que estar acá y no están".