Tras la suspensión por el apagón masivo, Kicillof hablará la próxima semana en la Legislatura bonaerense

Luego de que se postergara la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense por el masivo apagón, el gobernador Axel Kicillof definió que hablará el próximo lunes 6 de marzo a las 8 de la mañana.En ambas Cámaras comenzaron a cursarse las invitaciones a los y las legisladoras, intendentes, dirigentes gremiales y demás autoridades del poder judicial, según confirmaron desde El Destape.El jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco, explicó que el mandatario "prefirió postergar su mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense ante la situación intempestiva del corte de luz a raíz del incendio que habrá que determinar si fue intencional o no".En declaraciones a Radio Provincia consideró que el contexto "no era como para que el Gobernador esté dando el mensaje", debido a que "con los ministros de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad se tuvo que improvisar un gabinete de crisis para monitorear la emergencia y ver si había algún inconveniente en los barrios de la Provincia".En tanto, Bianco aclaró que "las sesiones en la Legislatura ya están abiertas", ya que el mensaje del Gobernador no modifica por ley el funcionamiento de la Legislatura.Según el artículo 84 de la Constitución provincial, las Cámaras "abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cerrarán el treinta de noviembre" haya o no mensaje.