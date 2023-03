En la cumbre de cancilleres del G20, Cafiero alertó sobre la escalada nuclear de la guerra

El cancillerparticipó de laque se realizó en Nueva Delhi, donde destacó la necesidad de un mayor financiamiento global para los países en desarrollo y, a la vez, criticó las distorsiones del comercio agrícola mundial y sus consecuencias para la seguridad alimentaria, al tiempo que afirmó queEl canciller Cafiero pidió “que ahora la política de la escalada no arroje otro capítulo irreversible”, y dijo que ella “destruye no construye”. Para luego enfatizar:Durante la primera intervención frente a sus pares del Grupo de los 20, Cafiero resaltó que “es absolutamente imprescindible que las iniciativas que apuntan a aumentar y acelerar el financiamiento para los países en desarrollo se materialicen”, y abogó por “un sistema de comercio internacional de productos agrícolas justo, transparente, equitativo y previsible que estimule la inversión”.“Los problemas que enfrentamos son de magnitud. Las soluciones también deben serlo. La respuesta en las economías centrales al incremento de la inflación supone un empeoramiento inmediato en las condiciones de financiamiento para las economías en desarrollo y un incremento en sus niveles de endeudamiento”, dijo el Canciller argentino.”, sostuvo.“En materia de seguridad energética la Argentina, y América Latina, tienen recursos para garantizar una transición ordenada hacia una matriz de energía basada en fuentes renovables: esta transición, sin embargo, requiere una corriente de inversión considerable, y una vez más el desafío se encuentra en el financiamiento necesario para lograr los objetivos de la seguridad energética y su transición a un esquema compatible con el cuidado del medio ambiente”, explicó el titular del Palacio San Martín.Y agregó: “Se repite lo que hemos manifestado en términos del acceso al financiamiento. Se trata de temas largamente discutidos.En el caso de las preocupaciones sobre el impacto del cambio climático -preocupación ampliamente compartida por la región a la que mi país pertenece- es claro que el financiamiento, la cooperación y la asistencia técnica necesarias no están a la altura de los discursos y de las nuevas normativas ambientales que ocupan gran parte de la agenda de los países desarrollados”.En este sentido, indicó:”, dijo Cafiero.Asimismo, puso de relieve queEl Canciller argentino puntualizó que ““La Argentina alienta la cooperación en todas sus modalidades. Y apela a la responsabilidad de los estados poseedores de armas nucleares, de avanzar hacia el desarme y cumplir sus compromisos”, detalló Cafiero, quien estuvo acompañado durante el plenario por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; y el embajador argentino en la India, Hugo Gobbi.La Cumbre de Cancilleres del G20, que se realizó en el Centro Cultural Rashtrapati Bhavan (RBCC) de Nueva Delhi, centró sus debates en el multilateralismo y la necesidad de reformas, la seguridad alimentaria y energética, la cooperación para el desarrollo, la lucha contra el terrorismo y la asistencia humanitaria ante los desastres mundiales. Por la tarde, en su segunda intervención, Cafiero se refirió a la importancia de “Por último, frente a las tragedias generadas como efectos del cambio climático, el titular del Palacio San Martín subrayó “la dimensión humanitaria de la política internacional” y”, a través de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos, dependiente de la Cancillería.Cafiero participó en la Cumbre de Cancilleres junto a sus pares de Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, así como con los representantes de países invitados: España, Países Bajos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Egipto, Mauricio, Nigeria y Omán, y las organizaciones regionales invitadas ASEAN (Camboya), Unión Africana (Senegal) y NEPAD (Ruanda).