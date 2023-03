Presentaron la primera edición de PONI, el primer concurso público para jóvenes emprendedores

El INJUVE busca fomentar con este concurso el espíritu emprendedor de las y los jóvenes de 18 a 29 años y/o personas jurídicas cuya composición societaria esté integrada en más del 50% por jóvenes de dicho rango etario, que puedan animarse a diseñar, ejecutar y encontrar soluciones innovadoras de carácter tecnológico, social o ambiental con alto impacto, fortaleciendo de esta manera el talento joven argentino.

el concurso premiará hasta cuatro proyectos ganadores, dos por cada categoría de soluciones. Cada proyecto ganador recibirá un monto de $2.000.000.- (PESOS DOS MILLONES) para utilizar en el desarrollo de la idea presentada.

El Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) presentó este viernes el concurso de innovación tecnológica Potenciar Nuestra Innovación (PONI) en Ciudad Universitaria, que lleva adelante con la colaboración de la Fundación EMPRETEC y la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, del Ministerio de Economía de la Nación.Julia Epstein, directora ejecutiva de INJUVE, expresó: "El concurso se enmarca en un debate sobre el trabajo del siglo XXI. Guste o no, muchas pibas y pibes hoy generan su propio empleo al emprender, el Estado tiene que escuchar eso y diseñar políticas públicas que acompañen esas trayectorias. Queremos que las y los jóvenes se sientan orgullosos de nuestro país, que sientan que acá tienen futuro..”Las y los concursantes podrán postularse a través de dos categorías de soluciones, las innovadoras de carácter tecnológico y las de carácter social y ambiental. Las primeras son propuestas para mejorar procesos productivos en distintas industrias, servicios, comercios y otros sectores, mientras que las segundas, además de considerar el valor económico, incluyen el valor social y ambiental que aportan a la comunidad.Además, se podrán presentar en formatos Idea-proyecto, que significa que la idea aún no se encuentra en funcionamiento, y Proyecto en curso, que son los que ya están en marcha o que cuentan con un prototipo., entonces la iniciativa es poder acompañar eso, por eso estamos hoy acá. Por eso queremos acompañar esos emprendimientos, los animamos, los invitamos a que se inscriban, a que sean parte, que nos cuenten su proyecto y que nosotros como el Estado los podamos ayudar a que esa idea se transforme en realidad”, afirmó Camila Carra, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Emprendedores.Cabe remarcar queA su vez, los ganadores podrán acceder a becas para cursos certificados destinados a emprendedores, capacitaciones, viajes, asesorías y acompañamiento en la relación con el sector público y privado.Adrian Lebendiker, presidente de la fundación EMPRETEC, afirmó: “Estamos muy contentos y orgullosos de poder colaborar en este concurso y en este premio. Van a contar con el equipo de la fundación para presentar sus proyectos y los animamos a que lo hagan y aunque sientan que no van a llegar, cualquier participación en este tipo de evento va a ser de mucha utilidad”.En el acto de lanzamiento de Poni estuvieron presentes Matias Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación; Antonia Portaneri, subsecretaria de Coordinación Política e Institucional de Jefatura de Gabinete de Ministros; los subsecretarios del Ministerio de Turismo y Deportes, Lisandro Pérez Losinno, Inés Albergucci, y Sergio Palmas; Milagros Rezinovsky, titular de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI); Silvana Rica, subsecretaria de Innovación Administrativa de la Secretaria de Innovación Pública; Ayelén López, directora de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires; Analia Romeo, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Articulación Social del Área Metropolitana Buenos Aires; Federico Cermelo, titular del Observatorio de Familia y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación; Juan Aranovich, director nacional de Formación Cultural; Martín Di Paolo, de la Agencia I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología; Alejandro Popovsky, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA; y Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.Las y los participantes del presente concurso deberán inscribirse y formular su proyecto únicamente de forma online, hasta el 31 de marzo del 2023 en: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/instituto-nacional-de-juventud/poni , también para consultar bases y condiciones.