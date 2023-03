"¿De qué vive?": Cerruti y Milei se cruzaron en las redes sociales

Todo muy lindo, pero hasta ahora no dijiste de qué trabajás. ¿Cuáles son tus ingresos, quién te los paga, qué empresas son? Así estamos seguros de que ninguna de las leyes que se debaten tienen alguna relación con alguna de esas empresas. Mis ingresos y mi DDJJ son públicos. https://t.co/maIsjlcuRs — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 4, 2023

La portavoz de la Presidencia,cruzó por Twitter al diputado Javier Milei, luego de que el economista se hiciera eco de un comentario que hizo el Presidente Alberto Fernández en una entrevista poniendo en duda cómo se sustenta económicamente."Vivo de mi laburo, Alberto, como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, twitteó el legislador.agregó.Gabriela Cerruti no dejó pasar el comentario y al instante le contestó:“Ninguna de mis actividades en el sector privado están en conflicto en mi actividad como diputado nacional...”, le retrucó Milei a lo que la vocera insistió:, disparó este viernes por la noche en una larga entrevista en C5N."Milei parece un antisistema pero es el sistema, él trabajó para esta estructura económica que cuestiona, y la mejor libertad es garantizar más igualdad", agregó el jefe de Estado. Fue allí cuando consideró que el apoyo que recibe el economista deriva de que, precisó el Mandatario, aunque esta última parte de sus críticas no las dedicó solamente a Milei, sino que agregó que "eso incluye también a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio".