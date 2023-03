Tenemos que volver a unir al peronismo con el Campo, dijo De Pedro

"Para mí uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo y al decir campo también estoy generalizando y estoy cayendo en el mismo error”, dijo el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro en el marco de la “Edición YPF AGRO”..

En el evento que se desarrolló en San Nicolas de Tres Arroyos, el funcionario nacional y dirigente de La Cámpora enfatizó: “Para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien, porque en el interior de la Argentina gran parte de la población vive del sector agropecuario”Y enfatizó: