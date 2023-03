Vialidad: tras los fundamentos de la condena a Cristina, se viene la definición de Casación

Con la difusión de los fundamentos de la sentencia del caso de Vialidad, dondefue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos, comienza el camino formal hacia la proscripción de la vicepresidenta.La sala la integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.Uno de los casos paradigmáticos que abordaron estos dos jueces tras verse con Macri fue la reapertura de la causa Memorándum con Irán, decisión que fue felicitada por el entonces mandatario públicamente al día siguiente de haber sido rubricada.Tanto Hornos como Borinsky fueron denunciados penalmente por esos encuentros pero lograron un polémico sobreseimiento en Comodoro Py. También fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde los expedientes abiertos están paralizados. Borinsky se reunió con Macri al menos 16 veces tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada. Y que Hornos lo hizo al menos 8 veces. Ninguna de las visitas había sido informada.Pero el macrismo y sus aliados lograron contener el escándalo. Las denuncias no avanzaron. Carbajo, por su parte, fue nombrado en la máxima instancia penal del país por el propio Macri.Estos tres jueces son los que en los próximos días deberán revisar la sentencia que dictó el Tribunal Oral Criminal en lo Federal Nº 2 en el caso Vialidad. Recordemos: tal como reveló Página 12, uno de los integrantes del tribunal que dictó la condena, Rodrigo Giménez Uriburu, juega al fútbol en el mismo equipo que el fiscal que fue el acusador en el juicio: Diego Luciani. Es decir, acusador y juez comparten equipo, el Liverpool, que nuclea a otros funcionarios judiciales. Eso no es todo: el equipo que integran jugó partidos en la quinta Los Abrojos de Macri.Los mencionados fueron recusados pero ninguno fue apartado del caso. La defensa de CFK planteó respecto a Luciani y Rodríguez Uriburur que la. Llorens ya había sido denunciado por figurar también en los ingresos a la Quinta de Olivos para ver a Macri. Si bien la causa en su contra se cerró, el camarista nunca explicó su visita. Solo esgrimió que fue por “razones institucionales” que nunca se ahondaron.Lo que se resuelva en la Casación no será definitivo.. O dejar pasar más años. O hacerlo en el corto plazo. Todas las posibilidades quedan abiertas. Una vez que la Corte se expida, la condena quedará firme y será ejecutable. Si se mantiene el criterio actual, CFK no podrá presentarse a elecciones.En la Corte intervendrán los 4 ministros supremos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los cuatros enfrentan un pedido de juicio político que se sustancia en el Congreso. Los dos primeros fueron nombrados por Macri por decreto en el Alto Tribunal pero fue tal el escándalo que el entonces presidente tuvo que dar marcha atrás con esa decisión. Finalmente, el macrismo logró nombrar a Rosatti y Rosenkrantz con el apoyo de una parte del peronismo que le fue aliado durante su gobierno. No es azaroso que Miguel Pichetto, senador por el peronismo durante el gobierno de Cambiemos, haya terminado como candidato a vicepresidente de Macri en las elecciones de 2019.Tanto Rosenkrantz como Rosatti fueron propuestos para el cargo por el prófugo Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, asesor de Macri. De hecho, Rosenkrantz es amigo personal de Pepín, tal como lo confirmó el propio ministro supremo, que por ese vínculo tuvo que declarar como testigo en el caso de la extorsión al Grupo Indalo donde Rodríguez Simón está imputado.La Corte ya intervino en el caso Vialidad no solo para rechazar todos los recursos de CFK.Pero “cuando esta causa llegó a Casación, insólitamente se la quedó la sala IV”, explicaron desde las defensas. No fue casual. Así pudieron intervenir Hornos y Borinsky.Al ver quiénes revisarán la condena es que desde el kirchnerismo se habla de proscripción. Cristina dijo en una transmisión por las redes post veredicto de Vialidad que no será candidata en 2023explicó, y adelantó que no va a postularse y queEl jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi, explicó el cuadro de situación en el programa La Formula, del Destape Radio: “El oficialismo va a concurrir a las elecciones con nuestra principal dirigente política proscripta, incapacitada de ser candidata porque la sentencia es de carácter proscriptivo. Esto sucede por primera vez en 40 años”. El exdiputado señaló que “más allá de la cuestión semántica, si no quieren decir que está proscripta los invito a decir que la sentencia tiene consecuencias proscriptivas”. Y tras recordar la experiencia de Lula en Brasil en 2016, concluyó:A partir de este jueves comenzará el proceso con el que buscará dejar firme la condena contra CFK. Los tiempos de la Justicia serán políticos. Cristina lo sabe y por eso dio un paso al costado de cara a las elecciones de 2023. Su evaluación es que siendo candidata la Justicia le puede bajar la candidatura en cualquier momento. Habrá que ver si el clamor popular logra romper los límites que busca imponer el Poder Judicial aliado del macrismo.