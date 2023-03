Ciudad derogó el impuesto a las tarjetas de crédito que creó en 2021

La Legislatura porteña sancionó por unanimidad un proyecto que introduce modificaciones a varios artículos del Código Fiscal con el fin de derogar el impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito, creado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en 2021.En el recinto habló primero el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, quien aseguró que con este proyecto se “busca eliminar el impuesto de sellos de las tarjetas de crédito a partir de la sanción de esta ley, depende de nosotros que esto deje de regir”.Desde la oposición, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña explicó: "Quieren vender una baja de impuestos sacando un impuesto que ustedes mismos crearon. El Pro es una máquina de meterle la mano en el bolsillo a los porteños, esta semana tuvimos aumentos por encima de la inflación”. Y añadió: “Esto es una farsa, nos dicen que son una buena gestión, pero no cumplen con lo que prometen: no construyeron un metro de subte, ni el tema de los alquileres, ni nada de eso… es una máquina de humo”.Desde el Frente de Izquierda (FIT), Mercedes De Mendieta, indicó :“Estamos a favor de eliminar este impuesto que, como señalamos desde el principio, es totalmente regresivo y que cae sobre los bolsillos de los trabajadores. Sabemos que con la crisis que se vive hoy en día, los que vivimos con un sueldo no llegamos a fin de mes y recurrimos a la tarjeta de crédito, incluso para una compra de supermercado”, aunque aclaró que “no podemos dejar de recordar que este impuesto fue creado por el Gobierno de la Ciudad y que hoy se decide quitar en medio de una campaña electoral”.En ese sentido, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert recordó que “esta es la tercera vez que estamos acá intentando eliminar este impuesto: la primera fue en octubre y medio cuerpo no dio quórum; la segunda fue en diciembre y por peleas de un lado y el otro, no sé trató”.“Todo esto es una reverenda falopa que no le da ninguna solución a quienes pagan los impuestos. Este impuesto lo creo el propio Larreta y hoy viene a hacerse el salvador. ¿Venimos acá a hacer circo? ¿A seguir con una capa de humo? ¿O verdaderamente vamos a solucionar este problema y terminar eliminándolo?”, expresó.El gravamen del 1,2%, fue establecido para equilibrar las cuentas públicas de la Ciudad después de que la Nación le quitara a la administración metropolitana montos en recursos coparticipables. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó devolver a la Ciudad las cifras cercenadas, el GCBA decidió avanzar con la eliminación de ese impuesto.