Desde el kirchnerismo le contestaron a Aníbal Fernández por negar la proscripción a Cristina Kirchner

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, salió al cruce de los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner y advirtió que los jueces buscan avanzar en la proscripción a la vicepresidenta. “El proceso fue ilegal, se inventaron mentiras, sobreprecios y responsabilidades”, aseguró por AM750. Además, criticó a Aníbal Fernández por negar que exista la proscripción.“Los fundamentos del fallo son políticos, la proscripción es política. El proceso es ilegal, se inventaron mentiras, sobreprecios y responsabilidades sobre Cristina. Este fallo está firmado por jueces que jugaban al fútbol y al paddle con Mauricio Macri”, enfatizó la funcionaria bonaerense en declaraciones a La García.En este sentido, advirtió que “el verdadero objetivo es la proscripción para que el pueblo no la pueda volver a elegir”. “Le dan seis años de cárcel pero la inhabilitan de por vida”, se indignó Álvarez Rodríguez, quien insistió en que “el verdadero objetivo es proscribirla”. “Quieren disciplinar a la dirigencia y al kirchnerismo, del que hablan con desprecio”, remarcó.Además, le respondió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien negó que la vicepresidenta esté proscripta. “Si te violan las garantías constitucionales, allanan tu casa, te obligan a declarar ocho veces en un día, no te dejan presentar pruebas y te ponen inhabilitación perpetua y la apelación es con jueces que se reunían con Macri, la única palabra que cabe es proscripción”, afirmó Álvarez Rodríguez. “Cristina está proscripta porque no tiene ninguna garantía”, aseveró.En el mismo sentido se expresó, también por AM750, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, quien también calificó de “persecución” el fallo de la causa Vialidad, del que este jueves se conocieron los fundamentos. “Es persecución, viene desde hace mucho tiempo. Quieren lograr que no vuelva, es imposible separarse de que hace unos meses le quisieron pegar un tiro en la cabeza”, indicó.Además, Saintout se sumó al planteo de Álvarez Rodríguez y cruzó al ministro de Seguridad por "negar la proscripción". "Están defendiendo una posición y un lugar propio. No lo dicen porque no porque no sepan. Se envuelven en una cuestión técnica, la proscripción es absolutamente política. Son mezquindades internas que existen en todas las fuerzas políticas", insistió.