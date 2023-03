Muestren las cartas: Frigerio apuntó a los candidatos de Juntos por el Cambio

El diputado nacional del PRO y precandidato a gobernador de Entre Ríos,, le metió presión a Mauricio Macri por su candidatura para las elecciones 2023 y remarcó que. Asimismo, aseguró que eso sería "ordenador " para Juntos por el Cambio donde persisten las pujas internas.En este marco, el precandidato a gobernador de Entre Ríos indicó que saber quiénes serán los candidatos "sería ordenador" para la fuerza política opositora., remarcó en diálogo con Radio Rivadavia.Frigerio advirtió que las internas dentro de la coalición opositora exponen el "tremendo error" que están cometiendo sectores de la alianza al creer que ya está garantizado el triunfo electoral de este año., alertó.Al respecto, el ex ministro de Interior de Cambiemos señaló que lo que más le reclama la gente es que "no se peleen" dentro de Juntos por el Cambio.", manifestó.En este sentido, Frigerio confió que Juntos por el Cambio está preparado para volver a gobernar después de haber "aprendido de los errores del pasado". E indicó:El ex funcionario de Cambiemos también hizo referencia al proceso judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner que busca condenarla a seis años de prisión e inhabilitación política, y lanzó que "no está proscripta" y "Para Frigerio,y al respecto señaló que "parte de ese divorcio entre la ciudadanía y la política tiene que ver con los políticos que recorren un mes ante la provincia para pedir el voto".