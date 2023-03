Tras el plantazo, Stornelli fue nuevamente citado por Diputados

El fiscal Carlos Stornelli fue citado nuevamente por la Comisión de Juicio Político de Diputado. Stornelli, quien la semana pasada no se presentó a declarar como testigo, no es la primera vez que evita ir al Legislativo. De hecho, en la causa del falso abogado D'Alessio recién compareció ante el juez luego del sexto llamado.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó nuevamente a Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo en el expediente sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo. En caso de que el funcionario judicial decida no asistir, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública.De acuerdo a la agencia Télam, se remarca que aun sin la presencia del fiscal, la comisión que preside Carolina Gaillard (FdT) continuará de todas formas con el proceso contra el máximo tribunal y el testimonio de nuevos invitados a exponer ante ese cuerpo, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que componen el máximo tribunal.