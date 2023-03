Juicio a la Corte: Stornelli volvió a faltar y sigue el debate en Diputados

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a reunirse con la noticia de la ausencia del fiscal Carlos Stornelli, ante la segunda instancia de citación que recibió y que, nuevamente, decidió rechazar y así no exponer en el expediente sobre el pedido de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo y una docena de gobernadores

La novela de Stornelli, que ya tiene un prontuario en ocasiones de no asistir ante requerimientos judiciales o políticos, como este caso pero siempre en circunstancias donde parece no querer contribuir a desentrañar investigaciones, ya sea aquellas en las que él es el objeto de la pesquisa o incluso cuando solamente es testigo (como en esta convocatoria).El fiscal federal fue requerido en calidad de testigo, pero envió en las últimas horas un oficio a la Procuración General de la Nación -interinamente a cargo de- en el que afirmó que se encuentra la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día.En cambio, el oficialismo insiste en que debe hacerlo de manera presencial y ya adelantó que pedirá al Procurador interino Casal las sanciones correspondientes por faltar dos veces a dar testimonio y se espera que pidan su desafuero. Desde la oposición defienden al fiscal y piden que declare por escrito.El argumento de Stornelli para defender el nuevo faltazo es el Código Procesal Penal y la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal judicial.Sin embargo, desde la Congreso remarcan que esa exención -que sí corre para presidentes, gobernadores y vices- no está contemplada para casos como el suyo, dado que no se trata de un tribunal judicial sino de uno político que tiene su propio reglamento."Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública", aseguró la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), en la última reunión del cuerpo al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.Además de Stornelli fueron citados los abogados