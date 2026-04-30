Javier Milei viaja a EEUU de nuevo: es la cuarta vez que va en los 123 días que lleva 2026

Javier Milei no detiene su raid internacional. Mientras los indicadores sociales y económicos en Argentina demandan una presencia constante de la jefatura de Estado, el Presidente vuelve a armar las valijas con destino a los Estados Unidos. Esta vez, el epicentro será la ciudad de Los Ángeles, donde participará en la Conferencia Global de la Institución Milken, un foro que reúne a la élite financiera internacional.
El análisis de los movimientos del mandatario revela una prioridad absoluta por la agenda personal y el posicionamiento global, por encima de las urgencias domésticas. Un dato estadístico sintetiza este sesgo: transcurridos apenas 123 días del año 2026, Milei concretará su cuarta visita a territorio estadounidense. Este promedio de un viaje por mes a la potencia del norte subraya una alineación política que roza la dependencia simbólica.
Según la información oficial, el Presidente tiene previsto disertar en el Foro del Instituto Milken, un evento que congrega a directores ejecutivos de grandes empresas, gestores de fondos de inversión y líderes mundiales. La narrativa oficial sostiene que el objetivo es captar inversiones para "la nueva Argentina", aunque el historial de estos viajes previos no redundó en un flujo real de capitales productivos hacia el país.
Dentro del itinerario, se destaca además la posibilidad de un nuevo encuentro con el magnate Elon Musk, CEO de Tesla y X (ex Twitter). Esta relación, que Milei cultiva con asiduidad en redes sociales, parece ser el eje central de su política exterior, reemplazando los vínculos institucionales tradicionales por afinidades ideológicas con los dueños de las plataformas tecnológicas, como explicó Cecilia Rikap entrevista por Política Argentina
.
La Conferencia Global del Instituto Milken comienza el domingo 3 de mayo y el lema de este año será “Liderando en una nueva era”. Reunirá dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global. En ediciones anteriores, participaron figuras internacionales como el propio líder libertario argentino, Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, entre otros.
Milei, justamente, ya había participado de la conferencia en 2024, cuando buscó enviar una señal a los inversores internacionales y afirmó ante empresarios que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. Un año después, el mandatario también mantuvo una breve actividad vinculada al Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías y entidades financieras como Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otras.
Milei partirá hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos el martes 5 de mayo a las 13. El miércoles llegará durante la madrugada y entre las 10 y las 14 se reunirá con el Presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente, con un grupo reducido de empresarios
Culminado ese encuentro y hasta las 18, será la disertación del Presidente ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken. Luego volará hacia la Argentina, para llegar el jueves a las 13:30.
Desconexión y costos
El viaje se produce en un clima de tensión política en Argentina, con frentes abiertos en el Congreso y una situación social frágil. Sin embargo, el Presidente opta por el confort de los auditorios que celebran su discurso libertario extremo. La delegación que lo
acompaña suele incluir a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios clave que abandonan sus despachos para escoltar al mandatario en su periplo californiano.
Mientras la Casa Rosada intenta presentar este cuarto viaje como una misión de Estado, la crítica se concentra en el costo de los traslados y, fundamentalmente, en el costo de oportunidad: el tiempo de un Presidente que parece más interesado en ser una celebridad del pensamiento conservador global que en gestionar las complejidades de un país en crisis.
Según una reconstrucción de Ámbito en base a los informes de gestión presentados por los jefes de Gabinete ante el Congreso, Javier Milei ya acumuló más de $4.700 millones en gastos por viajes al exterior desde el inicio de su mandato.
El último informe presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados detalló que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del Presidente y su comitiva insumieron otros $437 millones. Ese monto se agrega a los $2.300 millones registrados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y a los más de $1.900 millones correspondientes al período posterior. Dentro de ese esquema, Estados Unidos aparece como el destino más frecuente.