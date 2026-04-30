03.05.2026 / Milei - Estados Unidos

Javier Milei viaja a EEUU de nuevo: es la cuarta vez que va en los 123 días que lleva 2026

El Presidente realizará su cuarto viaje a Estados Unidos en los cuatro meses que trasncurrieron del año. Participará de la Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles. Desde que gobierna, ya se gastó $4.700 millones por salidas al exterior.